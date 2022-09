La Juventus è attesa da un mese di ottobre impegnativo, appesantito evidentemente dalle ultime partite, davvero deludenti dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Il match contro il Monza conferma il momento difficile della squadra bianconera, con i giocatori che non sembrano seguire il tecnico. Anche contro i lombardi si è vista una Juventus senza voglia di vincere, che non ha mai creato problemi al portiere Di Gregorio. In tanti chiedono l'esonero di Massimiliano Allegri, ma il contratto da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025 non agevola questa possibilità.

Lo stesso Maurizio Arrivabene, prima del match fra Monza e Juventus, ha escluso la possibilità di un esonero di Allegri prendendosi le responsabilità del momento che sta vivendo la società bianconera. Nonostante questo, le indiscrezioni di mercato confermano come la Juventus starebbe lavorando al sostituto di Allegri, nell'immediato o eventualmente da giugno. Molto dipenderà dal mondiale in Qatar in quanto uno dei tecnici seguiti dalla società bianconera è Zinedine Zidane che potrebbe sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese. Sarebbe l'ex Real Madrid il preferito, se però dovesse diventare il nuovo commissario tecnico della rappresentativa francese, la Juventus potrebbe decidere di affidarsi a Didier Deschamps.

Si lavora al post Allegri: piacerebbero Zidane e Deschamps

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la sostituzione di Massimiliano Allegri, non nell'immediato ma per il post mondiale. Il preferito sarebbe Zinedine Zidane, attualmente senza panchina ma che potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale francese.

Se così sarà, la società bianconera potrebbe decidere di affidarsi a Didier Deschamps, già ex giocatore e tecnico della Juventus nella stagione 2006-2007, quella della promozione dalla Serie B alla Serie A. Nelle ultime ore si parla anche di Antonio Conte, ma dal 2023, con una soluzione temporanea fino a giugno. Ad esempio, Montero potrebbe essere il traghettatore, avendo la leadership giusta per dare motivazione alla rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

Attualmente, sembra difficile l'esonero di Massimiliano Allegri, soprattutto per i costi. Il tecnico pesa a bilancio circa 50 milioni di euro, per questo, se dovesse essere sostituito, la società bianconera potrebbe affidarsi ad un tecnico già parte della Juventus come Montero. Di certo, molto dipenderà dal mese di ottobre, dove ci saranno partite importanti fra campionato e Champions League. La Juventus sfiderà il Milan e il Torino mentre in Champions League ci saranno i due match contro il Maccabi Haifa e quello contro il Benfica.