La sconfitta contro il Monza in campionato conferma il momento difficile che sta vivendo la Juventus, che negli ultimi match ha pareggiato ne ha vinto uno e persi due. Sorprende come i giocatori sembrino avere problemi non solo dal punto di vista del gioco ma anche della condizione fisica. Una situazione che però sembrerebbe non portare, almeno al momento, una sostituzione di Massimiliano Allegri, anche a causa di un contratto da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025 che pesa molto sul bilancio societario. I dubbi poi riguardano anche l'eventuale sostituzione: sostituire attualmente il tecnico con un traghettatore sembrerebbe una scelta troppo anticipata anche perché siamo a settembre e per la Juventus c'è la possibilità di recuperare in campionato ed in Champions League.

A parlare del futuro della panchina della Juventus è stato Filippo Bonsignore, il giornalista sportivo ha dichiarato che al momento non sono previsti cambi di panchina, lo dimostrano anche le parole di Maurizio Arrivabene prima del match Monza - Juventus, finito 1 a 0 per i lombardi. Il giornalista sportivo ha parlato però anche di eventuali sostituti di Allegri, sottolineando come il nome di Paolo Montero piaccia ai tifosi per la leadership. Da valutare anche Tomas Tuchel, Zinedine Zidane e Mauricio Pochettino, attualmente senza panchina e disponibili quindi ad allenare la società bianconera.

"Al momento a brevissimo non vedo cambi di rotta.

Dal punto di vista contrattuale, lo sappiamo bene, la situazione è complicata. Arrivabene lo ha chiarito rispondendo alla domanda". Queste le dichiarazioni di Filippo Bonsignore in riferimento al futuro della panchina della Juventus. La sconfitta contro il Monza conferma le problematiche della squadra bianconera, con i giocatori che sembrerebbero non seguire il tecnico.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Si parla di traghettatori ma difficile considerando che la stagione è iniziata da appena un mese". In merito ai nomi che potrebbero sostituire Allegri il giornalista ha sottolineato: "Montero sta facendo bene nella Primavera bianconera e ha la leadership che piace ai tifosi". Si valutano anche tecnici attualmente senza panchina come Tuchel, Zidane e Pochettino, che però hanno un ingaggio fin troppo pesante per la società bianconera.

D'altronde la Juventus dovrà pagare fino a giugno 2025 circa 7 milioni di euro a stagione più bonus a Massimiliano Allegri.

Le partite di ottobre della Juventus

La Juventus al rientro dalla pausa per le nazionali è attesa da match molto impegnativi. Prima il Bologna, poi il Maccabi Haifa in Champions League, fino ad arrivare al Milan, Maccabi Haifa, Torino, Empoli, Benfica e Lecce. Diversi match impegnativi che ci diranno se la Juventus sarà riuscita a migliorare prestazioni e risultati in Champions League ed in campionato.