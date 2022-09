I dirigenti della Juventus starebbero pensando di cambiare diversi elementi della squadra come Bonucci, Cuadrado o Alex Sandro, e mediterebbero anche sulla posizione di Massimiliano Allegri.

Rivoluzione Juve: i bianconeri potrebbero svecchiare la rosa nel 2023

La Juventus, nella prossima stagione, potrebbe effettuare una mini rivoluzione atta a cambiare la base della formazione bianconera. Secondo le indiscrezioni, dunque, i vertici della società piemontese starebbero pensando di svecchiare la rosa cedendo o non rinnovando il contratto a quei calciatori anagraficamente più anziani.

Il primo che rischierebbe il posto risulterebbe essere Leonardo Bonucci, ultimo superstite della famigerata "BBC". Il difensore nato a Viterbo, starebbe vivendo una stagione costellata da alti e bassi e i suoi 35 anni potrebbero indurre la Juventus a lasciarlo andare anticipatamente, come fatto con il suo ex compagno Giorgio Chiellini. Al suo posto, nel 2023, la Vecchia Signora potrebbe lanciare di nuovo l'assalto a Pau Torres, centrale arcigno del Villareal, già accostato alla formazione torinese nella precedente sessione estiva di Calciomercato. Un altro che potrebbe lasciare la Continassa per limiti di età sarebbe Juan Cuadrado. L'esterno offensivo colombiano appare da tempo appannato e le disattenzioni difensive palesate nelle ultime uscite starebbero convincendo la società torinese a non rinnovargli il contratto, che andrà in scadenza la prossima annata.

Al posto del classe '88, la Juve potrebbe dunque ingaggiare già da gennaio Alvaro Odriozola, fluidificante destro del Real Madrid finito ai margini delle scelte tecniche di Carlo Ancelotti. Discorso analogo, infine, varrebbe per l'esterno sulla fascia opposta a quella di Cuadrado, ovvero Alex Sandro. Il brasiliano, sarebbe da tempo messo in discussione per prestazioni non sempre convincenti e, di conseguenza, Cherubini potrebbe mandarlo in scadenza di contratto nel 2023.

Al suo posto, la formazione piemontese osserverebbe Grimaldo, laterale mancino del Benfica.

La Juve medita sul ruolo di Massimiliano Allegri

In questa presunta rivoluzione che la Juventus starebbe pianificando, potrebbe rientrare anche Massimiliano Allegri. Per stessa ammissione del tecnico toscano, che ha parlato in occasione della conferenza stampa andata in scena per il match di Champions League tra Juve e Benfica, anche lui sarebbe in discussione qualora la Juventus non dovesse raggiungere gli obiettivi che la società bianconera si è prefissata per quest'anno.

Ecco le sue parole a riguardo: "Io sono in discussione e fa parte del gioco, in Italia esiste questo modo di criticare, di fare, ma è anche giusto, anche se le critiche, ogni tanto, vanno al di là dell'aspetto professionale. Ma rispetto molto tutti, il lavoro di tutti, soprattutto dei giornalisti. Alla fine conta quello che viene fatto in campo, i risultati, e quelli arriveranno". Nel caso remoto, dunque, che anche Allegri venisse rimosso, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Simeone, attualmente in forza all'Atletico Madrid o Thomas Tuchel, da poco esonerato dal Chelsea.