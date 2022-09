Il malcontento nell'ambiente juventino causato dai risultati altalenanti e spesso deludenti che sta ottenendo la compagine bianconera, starebbe facendo riflettere la società su un eventuale cambio in panchina. L'ipotesi sarebbe quella di provare, nell'estate del 2023, ad ingaggiare Simeone al posto di Allegri.

La Juventus potrebbe pensare a Simeone come nuovo allenatore

La Juventus in quest'inizio di stagione ha ottenuto 2 vittorie e 4 pareggi in Serie A e, all'esordio in Champions League, ha perso in casa del Paris Saint-Germain. Questi risultati poco convincenti, uniti al gioco conservativo proposto dal tecnico Allegri, starebbero diffondendo un certo malcontento non solo nei tifosi ma anche all'interno del club.

Di conseguenza, i dirigenti della Vecchia Signora starebbero cominciando a riflettere su un cambio in panchina per la stagione 2023-2024. Tra gli osservati speciali, secondo una suggestione di mercato, potrebbe esserci Diego Simeone. L'allenatore argentino, attualmente all'Atletico Madrid, andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2024, ma nonostante ciò potrebbe anche liberarsi in anticipo di un anno.

Bisogna sottolineare che si tratta comunque di un'ipotesi che si potrebbe concretizzare difficilmente, poiché Allegri è saldamente legato alla Juventus da un contratto che andrà in scadenza nel 2025 e che gli garantisce uno stipendio da 7 milioni di euro netti, soldi che la compagine bianconera dovrebbe comunque continuare a versare al tecnico in caso di esonero.

Inoltre Simeone all'Atletico Madrid percepisce uno stipendio da 40 milioni di euro lordi, una cifra che sarebbe ovviamente inavvicinabile per la società piemontese.

Calciomercato Juventus: Rugani all'Empoli potrebbe portare Parisi in bianconero

Restando in tema Juventus e spostando l'attenzione sul mercato dei calciatori, i bianconeri vorrebbero potenziare la rosa con un nuovo difensore che possa prendere il posto di Alex Sandro.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il club torinese voglia provare ad intavolare una trattativa con l'Empoli per Fabiano Parisi, esterno mancino campano classe 2000.

L'operazione vedrebbe la Vecchia Signora potenzialmente disposta a girare come parziale contropartita tecnica Daniele Rugani, centrale difensivo che sta trovando poco spazio tra le fila della formazione guidata da Massimiliano Allegri e che potrebbe gradire un ritorno all'Empoli.