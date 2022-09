La Juventus è attesa da un mese e mezzo impegnativo fra campionato e Champions League. Una stagione quella attuale iniziata non nella maniera ideale anche a causa dei tanti infortunati. Pesano evidentemente le assenze di Pogba e Chiesa, entrambi potrebbero recuperare per il match di Champions League contro il Benfica previsto a fine ottobre. Riguardo agli infortunati un altro giocatore è da tempo che è fermo dopo l'infortunio al ginocchio di inizio 2022. Parliamo di Kajo Jorge, che sta recuperando ma che dovrebbe rientrare per la seconda parta di stagione a gennaio.

Il giovane brasiliano però a differenza di Pogba e Chiesa quando rientrerà non avrà grandi possibilità di giocare titolare anche per la giovane età. Per questo secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera starebbe valutando la cessione in prestito del brasiliano. Si parla di un possibile trasferimento nel campionato brasiliano a gennaio, ci sarebbe il Flamengo sul giocatore. Il giocatore avrebbe la possibilità di giocare titolare e di ritrovare la forma ideale. Si era parlato anche di un suo possibile trasferimento in Serie B o in Serie A per fargli maturare esperienza nel calcio italiano. Attualmente però il giocatore valuterebbe soprattutto un prestito nel campionato brasiliano.

La Juventus ha acquistato Kaio Jorge nel Calciomercato estivo 2021 dal Santos. Era in scadenza di contratto a dicembre 2021, per questo si è trasferito a Torino per circa 1,5 milioni di euro più bonus.

Il giocatore Kaio Jorge a gennaio potrebbe trasferirsi in prestito al Flamengo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Kaio Jorge potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.

Per il brasiliano si parla di un possibile trasferimento nel campionato brasiliano, al Flamengo. Si parla di un prestito per dargli la possibilità di ritrovare la forma ideale e di raccogliere minutaggio. Il brasiliano è cresciuto nelle giovanili del Santos, giocando 80 match nel calcio brasiliano, prima del trasferimento ad agosto alla Juventus.

Kaio Jorge ha giocato anche 10 match segnando 6 gol nel Brasile under 17, deve invece giocare un match con l'under 20, condizionato evidentemente dall'infortunio al ginocchio subito ad inizio 2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzarsi nel mercato di gennaio. Potrebbero arrivare acquisti in difesa ma anche nel settore avanzato. In questo momento però le esigenze sembrano riguardare soprattutto la difesa, si valuta l'acquisto di un centrale di sinistra e quello di un terzino. Piacciono Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.