La Juventus per la prossima estate starebbe pensando a Gerard Piqué come eventuale parametro zero. In entrate in casa bianconera circola anche il nome del laterale sinistro Robin Gosens, che potrebbe arrivare dall'Inter con uno scambio alla pari che vedrebbe coinvolto McKennie. Inoltre, la Vecchia Signora potrebbe ricevere delle offerte per la cessione di Locatelli.

Calciomercato Juventus, Gerard Piqué sarebbe osservato dalla dirigenza bianconera

La Juventus vorrebbe potenziare la propria linea difensiva inserendo calciatori di esperienza e qualità.

Secondo alcune indiscrezioni la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi addosso a Gerard Piqué, storico centrale del Barcellona classe '87. Lo stopper spagnolo, che andrà in scadenza di contratto con la compagine catalana nel giugno 2023 non dovrebbe prolungare la propria avventura con i blaugrana e di conseguenza, si potrebbe liberare come parametro zero a luglio.

Per questa ragione, la dirigenza bianconera e Cherubini ci starebbero pensando, anche se gli otto milioni di euro percepiti attualmente dal trentacinquenne, anche se apparirebbero un ostacolo per l'operazione non facile da superare. Qualora il giocatore dovesse accettare di ridursi lo stipendio per provare una nuova esperienza, allora la Juventus si potrebbe far trovare pronta alla finestra per cogliere l'occasione.

La Juve potrebbe proporre McKennie all'Inter per arrivare a Gosens

Nella prossima estate, la Juventus vorrebbe ringiovanire le fasce. In uscita ci sarebbero Cuadrado e Alex Sandro, mentre in entrata la compagine bianconera, starebbe pensando di proporre all'Inter uno scambio alla pari che vedrebbe coinvolti due calciatori, Weston McKennie e Robin Gosens.

La società nerazzurra cercherebbe sul mercato un sostituto che possa far rifiatare Barella e lo statunitense apparirebbe come un'occasione.

Juventus, Locatelli e la pista

Fra i giocatori in uscita dalla società bianconera nella prossima estate ci potrebbe essere Manuel Locatelli, centrocampista arrivato dal Sassuolo nel 2021.

Il calciatore nato a Lecco, qualora alla Continassa arrivasse un'offerta da 40 milioni di euro, potrebbe anche essere ceduto. Per il ventiquattrenne potrebbero suonare sirene dall'Inghilterra, con l'Arsenal in particolare che potrebbe tornare alla carica per lui, dopo averlo già cercato quando giocava nel Sassuolo.