Uno dei giocatori che ha avuto un rendimento abbastanza deludente in questa prima parte della stagione con la maglia dell'Inter è sicuramente Robin Gosens. L'esterno tedesco, arrivato dall'Atalanta nella scorsa sessione invernale di Calciomercato, sta ancora faticando a trovare spazio con continuità all'interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e proprio per questo motivo non è da escludere una cessione a gennaio o al massimo il prossimo anno. Il giocatore, tra l'altro, sembrava vicino all'addio già negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato, quando su di lui si era fatto sotto il Bayer Leverkusen.

Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora in Italia visto che si sarebbe interessato a lui la Juventus. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra viste le difficoltà riscontrate da Alex Sandro.

Juventus su Gosens

La Juventus potrebbe intervenire sul mercato tra gennaio e giugno per cercare di coprire la falla sulla fascia sinistra all'interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Alex Sandro continua a non convincere e per questo difficilmente il brasiliano rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2023. Il possibile sostituto potrebbe essere Robin Gosens, che l'Inter non considera incedibile. Il tedesco, infatti, è arrivato dall'Atalanta a gennaio scorso ma a causa di un grave problema muscolare non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale.

Anche quest'anno, però, Simone Inzaghi non sembra essere del tutto convinto di puntare su di lui e non è un caso che fino ad ora lo abbia alternato con Matteo Darmian e Federico Dimarco in quella zona del campo. Proprio alla luce di ciò, non è da escludere l'apertura ad una sua cessione, che sembrava vicina già questa estate, quando a Gosens si era interessato il Bayer Leverkusen che, però, non è andato oltre una proposta di prestito con diritto di riscatto, mentre il club meneghino chiedeva l'obbligo di riscatto.

L'offerta della Juventus

Se Robin Gosens dovesse continuare a non trovare spazio con continuità tra le fila dell'Inter, potrebbe anche chiedere la cessione. Una situazione che potrebbe favorire una eventuale trattativa con la Juventus. La società bianconera sarebbe pronta ad offrire al club meneghino uno scambio alla pari. Sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Weston McKennie, che verrebbe valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Uno scambio alla pari che farebbe realizzare anche una piccola plusvalenza ad entrambe le società, con i nerazzurri che avrebbero un centrocampista in rosa con caratteristiche diverse da quelli presenti attualmente.