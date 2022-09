La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Nonostante in questo momento l'argomento di riferimento rimane la panchina bianconera, la società starebbe valutando gli acquisti per inizio 2023 soprattutto per migliorare il settore difensivo. Si parla molto del possibile arrivo di un difensore centrale di piede sinistro, che si vada ad integrare con i vari Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani. Potrebbero arrivare però anche dei terzini, sia per la fascia sinistra che per quella destra. Nel primo caso si valutano Alejandro Grimaldo del Benfica e Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Per la fascia destra oltre Alvaro Odriozola, riserva nel Real Madrid, piace anche Timothy Castagne. Il belga è in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Leicester, dopo le buone stagioni all'Atalanta sta avendo prestazioni importanti anche nel campionato inglese. Acquistato dal Leicester per circa 20 milioni di euro secondo le ultime notizie di mercato potrebbe lasciare la società inglese per circa 15 milioni di euro. Castagne può giocare terzino destro ma anche centrocampista di fascia nel caso in cui la Juventus decidesse di giocare con il 3-5-2. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 6 match nel campionato inglese segnando un gol e fornendo un assist decisivo ad un compagno. A queste bisogna aggiungere 1 match nella Carabao Cup.

Dal 2018 in nazionale belga, è oramai parte integrante della rappresentativa. E' un classe 1995, sarebbe quindi un acquisto per il presente e per il futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Timothy Castagne.

Castagne potrebbe sostituire alla lunga a Juan Cuadrado, che è in scadenza di contratto a giugno. Il giocatore si sta confermando anche al Leicester dopo le stagioni importanti con l'Atalanta. Proprio la sua esperienza professionale nella società bergamasca è importante perché conosce il campionato italiano e non avrebbe problemi di adattamento.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere ulteriormente dal Leicester nel 2023. Oltre a Castagne piace un suo compagno di nazionale, Youri Tielemans. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a parametro zero a luglio. La società bianconera valuta altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione. Su tutti Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa.