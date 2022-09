La Juventus, dopo avere perso la sfida contro il Monza, si interroga sul futuro di Massimiliano Allegri. Per il momento il tecnico livornese resta sulla panchina.

Momento difficile in casa Juventus, Allegri rischia il posto

In casa Juventus si sta valutando cosa fare in vista delle prossime partite. Dopo la sconfitta subita contro il Monza, la società bianconera conferma Allegri, il tecnico però deve dare una scossa alla squadra per cambiare la rotta. Nelle prime giornate di campionato infatti, non si è ancora visto un miglioramento rispetto alla scorsa stagione, i giocatori non stanno dando il massimo in campo e questo non promette niente di buono.

La qualificazione in Champions League diventerà importantissima, in ballo ci sono almeno 40 milioni. Per Allegri saranno decisive le prossime gare al rientro dopo la sosta per le nazionali fino al mondiale, non dovrebbero esserci cambiamenti in corsa. Si valutano alcuni profili che possono prendere il posto di Allegri.

Diversi nomi per il post Allegri, Conte e Zidane i possibili sostituti

La dirigenza juventina in questi ultimi giorni starebbe pensando a diversi profili eventualmente per sostituire Massimiliano Allegri se la situazione dovesse precipitare nelle prossime partite. Sul mercato italiano non ci sono grandi nomi, De Zerbi ad esempio non è più disponibile, resta in lista Ranieri. Nelle ultime ore stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, Gasperini avrebbe superato la concorrenza, ma solo per il prossimo anno.

Se si decidesse di spendere per puntare a un allenatore di livello internazionale, sono in attesa di una sistemazione Tuchel, esonerato dal Chelsea, Zidane, che starebbe aspettando la Francia, e più abbordabile economicamente Pochettino. Non sarebbe da escludere l'ipotesi di un possibile traghettatore fino al termine del campionato, il nome più probabile potrebbe essere quello di Paolo Montero che attualmente sta allenando la primavera.

Diversi i problemi in casa Juventus, non solo l'allenatore, anche i giocatori ad esempio non stanno dando il massimo, non si vede nessun miglioramento rispetto a un anno fa, non ci sarebbe l'impronta di un'identità di gioco, le partite spesso vengono risolte dalle giocate da parte di un singolo.

Urge trovare una soluzione al più presto per non compromettere la stagione, la rosa della Juventus dovrebbe essere in grado di competere per vincere lo scudetto, nonostante gli infortuni, deve toccare all'allenatore cambiare qualcosa. I tifosi sui vari social sono stanchi, ormai spopola l'hashtag Allegriout. Nelle prossime settimane si dovrebbe avere un quadro più completo della situazione.