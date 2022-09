La mancanza di risultati della Juventus alimenta le voci su un possibile esonero di Massimiliano Allegri e nella giornata di oggi 19 settembre, altri due nomi sarebbero emersi come possibili candidati all'eventuale successione del tecnico toscano, Roberto Mancini e Zinedine Zidane.

Juventus, Roberto Mancini spunta come ipotesi per l'eventuale post Allegri

La Juventus nella persona di Maurizio Arrivabene l'ha detto piuttosto chiaramente, l'esonero di Allegri ad ora, non rappresenterebbe una priorità per la compagine bianconera. Inoltre, il lungo ed oneroso contratto che lega le parti fino al 2025, rappresenterebbe un ostacolo piuttosto complicato da superare per la società piemontese.

Tuttavia, il malumore che si respira nell'ambiente, tra la tifoseria e persino alcuni membri dello spogliatoio della Vecchia Signora, apparirebbe ormai conclamato. Di conseguenza, se i risultati della Juve continuassero a latitare, la proprietà sarebbe costretta ad intervenire, per cercare di salvare una stagione che praticamente si trova ancora ai suoi albori. Ecco perché, secondo le indiscrezioni odierne, la dirigenza bianconera starebbe pensando ad un ipotetico dopo Allegri e tra le figure che spiccherebbero per sostituire il tecnico toscano, risulterebbero esserci Roberto Mancini e Zinedine Zidane. Partendo da Mancini, l'attuale CT della nazionale Italiana di calcio non giocherà i mondiali a causa della mancata qualificazione contro la Macedonia, ma nonostante questo, il cinquantasettenne da Jesi, si sarebbe messo d'accordo con la Federazione gioco calcio azzurra per continuare la propria avventura al comando dell'Italia.

Detto questo, qualora la Juventus decidesse di contattarlo, Mancini potrebbe cambiare le carte in tavola pur di tornare in pianta stabile, sulla panchina di una top del calcio europeo.

Juventus, Zidane l'opzione più facile da raggiungere ma altamente onerosa

Discorso diverso rispetto a Roberto Mancini, va fatto per Zinedine Zidane.

Il tecnico francese ex Real Madrid, ha deciso di rimanere senza panchina dal 2021 per attendere l'occasione giusta e di conseguenza non avrebbe impegni lavorativi da cui districarsi. La Juventus, che nel suo passato da calciatore ha rappresentato tanto, potrebbe dunque essere l'occasione giusta per rientrare nel calcio che conta ma economicamente parlando, l'operazione tra le parti, apparirebbe quanto meno complicata.

Seguendo la traccia dettata da Arrivabene, la Juventus avrebbe difficoltà a pagare il sostituto di Allegri e di conseguenza risulterebbe complicato ipotizzare come la Vecchia Signora possa trovare un accordo con Zidane, che ai tempi del Real Madrid guadagnava 12 milioni di euro netti a stagione.