L'Inter penserebbe già alle prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva.

In particolare, potrebbe esserci una piccola rivoluzione in attacco. In attesa di capire il futuro di alcuni pedine fondamentali come Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili per puntellare il reparto offensivo. Tra questi ci sarebbe anche Alvaro Morata che, dopo la parentesi alla Juventus, è ritornato all'Atletico Madrid, dove in queste settimane si è pian piano guadagnato la fiducia del "Cholo" Simeone.

Morata piacerebbe all'Inter

L'Inter sta monitorando la situazione dell'attaccante spagnolo Morata, che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro dai Colchoneros. Per abbassare le pretese economiche del club spagnolo, i nerazzurri potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino del "Tucu" Correa come parziale contropartita tecnica.

Oltre Morata, la società interista tiene in considerazione anche le candidature di alcuni bomber del campionato italiano: da Beto dell'Udinese che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro, fino ad arrivare a Marko Arnautovic, trascinatore del Bologna che in estate era parso vicinissimo al passaggio in Premier League.

Inter, Inzaghi spera di recupera Lukaku e Calhanoglu per la sosta

In attesa dei possibili sviluppi sul mercato, l'Inter cerca il rilancio in campionato dopo il pesante ko della Dacia Arena contro l'Udinese. Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, i nerazzurri ospiteranno la Roma del grande ex Josè Mourinho, reduce dalla sconfitta interna contro l'Atalanta.

Inzaghi spera di recuperare pedine fondamentali come Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu. Il più vicino al rientro sembrerebbe il bomber belga, che sta recuperando dal problema muscolare accusato dopo la sfida contro la Lazio. In caso di rientro a pieno regime, il Big Rom dovrebbe far coppia con Lautaro Martinez ricomponendo la Lu-La, che nelle prime giornate aveva regalato due vittorie contro Lecce e Spezia.

Più complicato pare il rientro del centrocampista turco, che dovrebbe ritornare a disposizione per la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Contro i giallorossi, intanto, Inzaghi dovrebbe lanciare dal primo minuto Asllani, vista la squalifica di Marcelo Brozovic. Punto interrogativo su Robin Gosens che in questa prima parte di stagione non ha trovato continuità di prestazioni. L'esterno tedesco potrebbe rilanciarsi dopo la sosta, magari contro la formazione di Mourinho.