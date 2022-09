L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato del futuro della panchina della Juventus, suggerendo alla società bianconera di attendere a fine anno Antonio Conte per ingaggiarlo al posto d Allegri. Anche Aldo Serena e Sergio Brio hanno commentato il momento delicato che sta attraversando la Vecchia Signora.

Juventus, Brambati esorta la società bianconera a puntare su Conte: 'Non sta rinnovando col Tottenham, io gli preparerei la strada'

L'inizio incerto di stagione della Juventus sta facendo parlare tanto ed il possibile esonero di Massimiliano Allegri è uno degli argomenti caldi di questi giorni.

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore sportivo, ai microfoni di TMW, ha voluto dire la sua riguardo l'eventuale allontanamento del tecnico toscano dalla panchina bianconera, tirando la volata per un ritorno che molti supporter della Vecchia Signora sognerebbero, quello di Antonio Conte: "Io preparerei la strada per Conte, che non ha ancora rinnovato col Tottenham e va a scadenza nel giugno 2023. Mi preparerei per una buonuscita con Allegri, continuando fino a fine stagione. E poi la Juve va a due all’ora, è un problema di preparazione. Oggi come oggi lo staff di un allenatore è importante e io dico che Allegri ha uno staff ridicolo".

Aldo Serena su Allegri e Inzaghi: 'Hanno contratti lunghi ed onerosi non si possono esonerare'

C'è chi cavalca l'onda parlando di esoneri e chi invece, come Aldo Serena, cerca di salvare il salvabile. L'ex calciatore dell'Inter ha commentato ai microfoni del quotidiano La Repubblica la situazione della Juventus e di Massimiliano Allegri affermando quanto segue: "La Juve sembra aver perso i suoi valori: intensità, tenacia, amore per la battaglia.

Allegri ha un buon gruppo. Deve riscoprirsi juventino, convincendo tutti a lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo della vita". Ad Aldo Serena poi, è stato chiesto cosa ne pensasse dell'eventuale esonero di Massimiliano Allegri e di Simone Inzaghi, altro allenatore che all''Inter sarebbe sotto esame, e sulla questione, l'ex calciatore nerazzurro ha risposto: "No, hanno contratti lunghi e onerosi.

Poi a settembre chi prendi? Si è liberato Tuchel, sì, ma mi sembra irraggiungibile".

Sergio Brio: 'Giocatori senza personalità ma anche Allegri ha commesso degli errori'

Infine, anche Sergio Brio ha voluto dire la sua sul momento che sta passando la Juventus. L'ex bianconero, intervistato da Tuttosport, ha dunque responsabilizzato in primis la squadra per gli errori commessi e per la poca personalità, lanciando nel finale una stoccata al tecnico livornese: "Anche Allegri ci ha messo del suo, facendo tanti errori, non ultimo aver tolto Milik, l’unico che si era reso pericoloso contro il Benfica. Però io sostengo che i giocatori devono fare i giocatori e non si possono sostituire al tecnico".