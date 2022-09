Inter e Milan potrebbero essere le protagoniste per quanto riguarda le operazioni in uscita della prossima sessione invernale di Calciomercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea sarebbe intenzionato ad acquistare Rafael Leao ed Ismaël Bennacer mentre il Paris Saint Germain ed il Tottenham sarebbero sulle tracce di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Le due squadre milanesi potrebbero valutare di imbastire queste trattativa direttamente nella prossima sessione di mercato invernale.

Doppio affare tra Chelsea e Milan

Il Chelsea, dopo l'arrivo di Potter sulla panchina, potrebbe accelerare i contatti per ingaggiare Rafael Leao e Bennacer dal Milan.

Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe da mesi nei piani dei Blues che potrebbero essere disposti ad offrire circa 100 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni. Il club inglese stimerebbe da tempo anche il centrocampista ex Empoli che i rossoneri hanno pagato circa 15 milioni di euro e che potrebbero rivendere a 50. Il Chelsea, per l'algerino, potrebbe proporre uno scambio con un calciatore a scelta tra Jorginho ed Hakim Ziyech. Il marocchino piacerebbe da tempo a Stefano Pioli che potrebbe collocarlo nel suo 4-2-3-1 sulla catena di destra. L'ex Ajax avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ed il Chelsea potrebbe aggiungere un conguaglio economico. Jorginho potrebbe essere un'altra opportunità ma, per entrare nello scambio, dovrebbe prima rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. Queste operazioni potrebbero essere intavolate già a gennaio.

Skriniar e Bastoni potrebbero fruttare all'Inter circa 100 milioni di euro

L'Inter potrebbe decidere di far cassa nella sessione di mercato invernale. In uscita potrebbero esserci i difensori Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Il primo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo, quindi potrebbe essere ingaggiato a gennaio a prezzo di saldo. Il secondo, invece, dopo lo sfogo che ha avuto per la sostituzione avvenuta nella gara persa contro l'Udinese potrebbe non essere più incedibile. Entrambi avrebbero una valutazione complessiva di circa 100 milioni di euro.

Il centrale ex Sampdoria piacerebbe a club come Bayern Monaco e Paris Saint Germain. I transalpini avrebbero provato ad ingaggiarlo già nella scorsa estate. L'ex Atalanta, invece, sarebbe da tempo nelle idee di Antonio Conte che lo vorrebbe portare al Tottenham, in Premier League. Il tecnico salentino è molto legato a Bastoni, lanciato nel terzetto di difesa proprio durante la sua avventura biennale vissuta alla Pinetina. Le due cessioni potrebbero permettere all'Inter di mettere a segno una netta plusvalenza.