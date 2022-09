Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Non sarebbe una novità, visto che già in passato il ''Toro'' era stato accostato a diversi top club europei, ma alla fine è sempre rimasto a Milano. Anche questa estate si parlava di una possibile partenza, ma proprio l'argentino ha spento sul nascere i rumor di mercato visto che ha ribadito in più circostanze, anche attraverso il proprio agente, Alejandro Camano, la volontà di restare all'ombra del Duomo. Per la prossima estate 2023 a farsi sotto potrebbe essere il Real Madrid, alla ricerca dell'erede di Karim Benzema, non più giovanissimo.

Anche il Milan si starebbe muovendo sul mercato in prospettiva futura, in cerca di rinforzi in mezzo al campo. L'obiettivo numero uno di Maldini e Massara sarebbe Zielinski, centrocampista in forza al Napoli in grado di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo, e perfetto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Real Madrid su Lautaro Martinez

In una prima parte di stagione sicuramente negativa per l'Inter, uno dei pochi a salvarsi è stato sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro non si è distinto soltanto per i tre gol realizzati in sette partite di campionato, ma anche per l'atteggiamento, sempre l'ultimo a mollare, uno di quelli che lottano su ogni pallone, ormai sembra aver fatto quello step ulteriore degno di un vero campione.

E queste caratteristiche non sono passate inosservate all'estero e hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Tra questi ci sarebbe il Real Madrid, che è alla ricerca di un grande rinforzo in attacco. Karim Benzema, d'altronde, non è più giovanissimo e i Blancos avranno il difficile compito di trovare un sostituto all'altezza e questo potrebbe essere proprio Lautaro Martinez.

Il Toro ha comunque un contratto fino a giugno 2026, rinnovato pochi mesi fa, e questo pone l'Inter in una posizione di forza in sede di trattativa. Per sedersi al tavolo delle trattative, dunque, servirà una proposta che si avvicina ai 100 milioni di euro, solo in quel caso il club meneghino potrebbe traballare.

Milan su Zielinski

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L'obiettivo numero uno di Maldini e Massara sembrerebbe essere Piotr Zielinski, che i rossoneri hanno sondato anche nei mesi scorsi senza successo. Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, il Napoli sembra pronto a prendere in considerazione eventuali proposte per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Per il polacco il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro il prossimo giugno. Qualora la proposta fosse confermata, sarebbe difficile dire di no, soprattutto ad un anno dalla scadenza.