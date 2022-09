Valorizzare i talenti presenti nell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. È questo uno degli obiettivi di mercato della Juventus che potrebbe decidere di cedere in prestito tutti i calciatori giovani che potrebbero ritagliarsi uno spazio a Torino nella prossima stagione.

Juve, possibile cessione in prestito per Fagioli

Dopo Rovella passato al Monza, anche Nicolò Fagioli potrebbe salutare Torino in prestito nella prossima sessione invernale di Calciomercato. Dopo il grande campionato con la Cremonese culminato con la promozione in Serie A, il giovane centrocampista italiano è rimasto alla corte di Allegri, ma questo potrebbe cambiare a gennaio.

Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, il classe 2001 sarebbe finito nel mirino di due squadre di Serie B, ovvero Genoa e Palermo che vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni.

Il calciatore potrebbe così lasciare Torino in prestito per giocare con maggiore continuità e ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nel campionato cadetto. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo ma anche dalle alternative a centrocampo che Allegri avrebbe nel mercato invernale.

Oltre Fagioli, resta da monitorare anche la situazione di Fabio Miretti che in questa prima parte di stagione è diventato il perno della mediana bianconera. Difficile che i bianconeri possano cedere il giovane centrocampista in prestito ma tutto dipenderà dal recupero di Paul Pogba.

Con il recupero completo del francese, la Juventus potrebbe decidere di cedere i due giovani in prestito.

Juve, Arthur potrebbe ritornare a gennaio dal Liverpool

Chi non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con la maglia della Juventus è certamente Arthur che in estate è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Liverpool.

La situazione per il centrocampista brasiliano non sarebbe cambiata nemmeno con l'approdo in Inghilterra. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato la compagine guidata da Jurgen Klopp starebbe pensando di non riscattare l'ex Barcellona e di cederlo già a gennaio visto il poco spazio nello scacchiere tattico del tecnico tedesco.

Così il centrocampista brasiliano potrebbe ritornare alla corte di Allegri già nella finestra invernale di mercato.

Molto dipenderà dalle prestazioni che Arthur effettuerà con la maglia del Liverpool e se i Reds saranno disposti a mettere sul piatto una cifra complessiva da circa 40 milioni di euro per il riscatto completo. In caso di ritorno a Torino, il brasiliano dovrà trovarsi una squadra: potrebbero ritornare in auge squadre come Valencia ed Arsenal, molto interessate alle prestazioni del metronomo verdeoro prima del suo passaggio ad Anfield.