In questi giorni, le polemiche che hanno visto coinvolto il Var non accennano a placarsi. A scatenare i dubbi sulla tecnologia è stata la gara tra la Juventus e la Salernitana dello scorso 11 settembre. I bianconeri si sono visti annullare un gol per presunto fuorigioco di Leonardo Bonucci. Ma le immagini mostrate successivamente dalle televisioni hanno dimostrato che il Capitano della Juventus era tenuto un gioco da Antonio Candreva. L'Aia ha poi spiegato che la sala Var non aveva a disposizione le immagini per poter verificare che non si trattava di fuorigioco e che il gol di Milik era da convalidare.

In seguito a questo episodio, "La Repubblica" ha stilato la classifica degli episodi contro e a favore dati dal Var alle varie squadre di Serie A. La Juventus ha subito 44 chiamate contrarie e 23 a favore, non si tratta di errori della tecnologia ma semplicemente di chiamate a favore o contro. I bianconeri sono quelli che hanno avuto maggiori chiamate avverse da parte del Var.

Var al centro delle polemiche

In queste ore, si parla moltissimo dell'uso del Var e degli errori che sono stati commessi sui campi di calcio soprattutto nel corso delle partite disputate domenica 11 settembre. Infatti, non solo la Juventus ha avuto da che recriminare visto che anche Lecce e Fiorentina hanno avuto di che lamentarsi.

In questi cinque anni, la tecnologia ha sicuramente dato una mano agli arbitri ma non ha garantito la totale assenza di errori. "La Repubblica" ha stilato una classifica sui favori e gli sfavori ricevuti dai vari club in questi anni in cui è presente il Var. Se la Juventus ha avuto 44 chiamate contrarie, il Napoli che ne ha avuto 41 a favore e 22 contrarie.

Anche le milanesi hanno avuto pro e contro con il Milan che ha avuto 35 chiamate favorevoli e 32 sfavorevoli. Mentre l'Inter ha beneficiato di 33 episodi a favore e 26 contrari. Per quanto riguarda la Roma c'è stato equilibrio tra 28 pro e 29 contro. Per la Juventus, però, la forbice è più ampia visto che il saldo tra favori e sfavori porta ad un totale negativo di 21.

Nessuno stop per Marcenaro e Banti

Il Var, nella gara tra la Juventus e la Salernitana, ha annullato il gol realizzato da Arek Milik e che avrebbe consentito ai bianconeri di vincere la partita. La sala di Lissone ha richiamato l'arbitro Marcenaro per segnalare un presunto fuorigioco di Leonardo Bonucci. Il fischietto è rimasto pochi secondi davanti al monitor dopo la chiamata di Banti e poi ha decretato l'offside. Le immagini mostrate successivamente hanno dimostrato che il Capitano della Juventus era tenuto in gioco da Candreva. Il Var, come precisato dall'Aia, non aveva le immagini per vedere che la posizione era regolare per questo motivo sia l'arbitro Marcenaro che il Var Banti nella prossima giornata di Serie A non subiranno nessuno stop. Il fischietto sarà il IV uomo nel match Fiorentina - Verona. Mentre Banti sarà al Var in Cagliari - Bari.