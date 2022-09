Allo stadio Meazza di Milano si gioca uno degli anticipi in programma per l'ottava giornata di Serie A tra Inter e Roma. Le due squadre in classifica sono separate da un solo punto, anche se i nerazzurri sono stati spesso al centro delle critiche in questa prima parte della stagione. Situazione ben diversa in casa giallorossa, con il club che sogna quantomeno di tornare in Champions League dopo diversi anni di assenza. Lo scorso anno, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto sia all'andata, per 3-0 all'Olimpico, sia al ritorno per 3-1 a Milano, oltre al 2-0 di coppa Italia.

La partita si giocherà sabato 1 ottobre alle ore 18:00.

Le ultime su Inter-Roma

L'Inter non può permettersi altri passi falsi dopo una prima parte di stagione decisamente altalenante. I nerazzurri hanno subito ben tre sconfitte nelle prime sette giornate, troppe per una squadra che vuole lottare per il titolo. Sono dodici i punti raccolti fino ad ora, a meno cinque dalla vetta. Proprio per questo, anche la posizione di Simone Inzaghi è stata messa in discussione e questa gara può essere decisiva per capire le ambizioni della squadra nerazzurra. Nell'ultimo turno è arrivata la pesante sconfitta per 3-1 in casa dell'Udinese.

La prima parte di stagione della Roma è stata invece abbastanza positiva.

I giallorossi hanno cominciato l'annata con l'obiettivo di lottare per i vertici della classifica, grazie a un mercato importante che ha visto l'arrivo di elementi di grande esperienza internazionale come Dybala, Celik, Matic e Wijnaldum, anche se quest'ultimo è ancora infortunato. Sono 13 i punti raccolti nelle prime sette giornate, a meno quattro dalla vetta della classifica.

La squadra di Mourinho ha perso terreno nell'ultimo turno, quando è stata sconfitta in casa contro l'Atalanta di misura per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Scalvini.

Probabili formazioni Inter-Roma

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Gli esterni di centrocampo saranno Dimarco e Dumfries, con Barella, Asslani e Mkhitaryan in mezzo al campo. Dubbi su Calhanoglu, che insidia l'armeno mentre Lukaku va verso il forfait.

José Mourinho si affiderà al 3-4-2-1, con Abraham al centro dell'attacco. Dybala potrebbe anche non partire dal 1', con Pellegrini e Zaniolo a supporto sulla trequarti. In mezzo al campo spazio all'esperienza di Matic al fianco di Cristiante, con Celik e Spinazzola ai loro lati.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.