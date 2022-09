L'infortunio di Mike Maignan con la Francia preoccupa il Milan. In attesa del ritorno in campo dell'estremo difensore francese, la dirigenza rossonera sta lavorando per regalare a Stefano Pioli un secondo portiere affidabile nella prossima sessione estiva di mercato.

Milan, idea Terracciano dalla Fiorentina

Nelle prossime sfide toccherà a Tatarusanu difendere la porta rossonera ma il Diavolo pensa anche alla prossima stagione e sta pensando all'acquisto di un vice Maignan. Stando alle ultime notizie di mercato, Maldini e Massara starebbero prendendo in considerazione la candidatura di Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina e punto fermo per il tecnico viola Vincenzo Italiano.

Nonostante un ruolo importante, l'estremo difensore italiano potrebbe lasciare Firenze vista la scadenza di contratto nel 2023.

In caso di mancato accordo tra l'ex Empoli e il club guidato da Rocco Commisso, il Diavolo potrebbe farsi avanti cercando un accordo con il portiere per la prossima stagione.

Milan, possibile offerta per Zaniolo in estate

Dopo l'arrivo di De Ketelare, il Milan è pronto ad un altro grande acquisto per la prossima sessione estiva. Il club rossonero vuole continuare sulla linea adottata: acquistare calciatori giovani ma già di grande spessore e personalità.

In quest'ottica il Diavolo non ha mollato la pista che porta a Nicolò Zaniolo che potrebbe ritornare in orbita rossonera durante la prossima estate.

Il talentuoso fantasista italiano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma e potrebbe rappresentare una grande occasione nella prossima finestra estiva di mercato. A differenza di quanto avvenuto la scorsa estate, con il mancato rinnovo il club giallorosso non potrebbe chiedere quella cifra da 50 milioni di euro e dovrebbe accontentarsi di un'offerta più bassa.

Oltre ai rossoneri, sul calciatore ci sarebbe anche la Juventus che potrebbe salutare Angel Di Maria al termine della stagione.

Oltre Zaniolo, il Milan tiene d'occhio anche profili intenzionali come Doku del Rennes che viene valutato attorno ai 45 milioni di euro e Marco Asensio, pronto a lasciare il Real al termine della stagione.

Sul talento spagnolo, ci sarebbe l'interesse di Juventus e Barcellona.

Infine, sullo sfondo resta la candidatura di Antonine Griezmann che potrebbe lasciare l'Atletico in estate.

Milan, interesse del City per Leao

Snodo cruciale per il progetto del Milan è rappresentato dal rinnovo di Rafael Leao, pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Stando alle ultime notizie di mercato, il gioiello portoghese vorrebbe un ingaggio da top player per continuare la sua esperienza in rossonero. Il Milan potrebbe far un sacrificio, consapevole dell'interesse delle migliori società europee. Oltre al Chelsea, ci sarebbe infatti l'interesse anche del Manchester City di Pep Guardiola che dopo Haaland vorrebbe assicurarsi un altro grande talento del panorama europeo.

Toccherà al Milan avvicinarsi alle richieste economiche dell'entourage per blindare il suo gioiello.