Christian Vieri e Lele Adani, nello show Bobo TV, hanno attaccato la Juventus per il suo gioco poco propositivo, affermando come i bianconeri siano troppo brutti da vedere. Di tutt'altra idea invece è l'ex campione Karl Heinz Rummenigge, che ha promosso la Vecchia Signora come una squadra di alto livello.

Juventus, Vieri critica Allegri e la squadra bianconera: 'Giocano cosi male che sono troppo brutti da vedere'

La Juventus e Massimiliano Allegri in queste ultime settimane hanno ricevuto diversi attacchi mediatici per il gioco troppo conservativo proposto dai bianconeri e alla lunga lista di critici nei confronti della Vecchia Signora si è unito nelle scorse ore anche Christian Vieri.

L'ex attaccante, nel suo show Bobo Tv che va in onda su Twitch, ha parlato delle ultime partite giocate dalla compagine piemontese, affermando quanto segue: "La Juve di Allegri è un niente oggi, troppo brutta da vedere in tv. Da gennaio gli hanno preso Vlahovic, Di Maria, Pogba, Kostic, Milik, Bremer… Cosa devono fare di più i dirigenti? La Juve ha tutto per far bene, ma sembra che la squadra non abbia la voglia di superare la metà campo. Per non parlare della comunicazione post partita, imbarazzante. La Fiorentina ha dominato al Franchi".

Alle dichiarazioni di Vieri, si è aggiunto poi uno degli ospiti fissi dello show, Daniele Adani, che già di recente si era fatto sentire nei confronti di Max Allegri.

L'ex calciatore dell'Inter anche questa volta non ha perso l'occasione per tirare una frecciatina nei confronti del tecnico toscano, affermando come la squadra bianconera, bella o brutta che sia, sostanzialmente non riesca a superare la linea di centrocampo, nonostante abbia giocatori di alto livello.

Proprio su questo argomento Adani ha chiosato affermando: "il problema non sono di certo loro"

Karl Heinz Rummenigge promuove la Juventus: 'Ha una rosa di qualità e con gli ultimi arrivi la squadra si è rinforzata'

Di tutt'altro parere è invece Karl Heinz Rummenigge. L'ex calciatore tedesco, intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato del calcio italiano e delle squadre che potrebbero avanzare maggiormente in Champions League, nominando tra le favorite proprio la Juventus.

Ecco le sue parole: "Chi può fare bene? Forse la Juventus, che viene da due anni difficili nei quali ha avuto problemi. Dalla Juve adesso tutti si aspettano una stagione migliore, nella quale lotti per vincere e che in Europa vada più avanti degli ottavi. Mi sembra che nella rosa ci sia parecchia qualità: il ritorno di Pogba, gli arrivi di Di Maria, Paredes e Kostic e le altre operazioni hanno rinforzato la squadra".