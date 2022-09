La Juventus, in questo inizio di stagione, ha avuto alcune difficoltà a causa dei tanti infortuni. Massimiliano Allegri non ha potuto lavorare con continuità proprio per le tante assenze. La rosa della Juventus, però, è sicuramente stata rinforzata nel mercato estivo e le possibilità di fare bene ci sono. Ma servirà tempo per vedere i bianconeri al massimo della loro forza. Solo quando torneranno Paul Pogba e Federico Chiesa si potrà dare un giudizio definitivo sulla Juventus. Della forza di Massimiliano Allegri ne ha parlato anche Alessandro Del Piero: "Quella di Allegri è una squadra molto forte", ha sottolineato Pinturicchio che poi ha aggiunto quanto saranno importanti i recuperi: "Non appena torneranno Pogba e Chiesa e Paredes sarà inserito".

La Juventus può migliorare

La Juventus, nelle prossime settimane, avrà di fronte a sé un periodo ricco di impegni. L'obiettivo bianconero sarà quello di migliorare sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista fisico. Per questo motivo servirà un po' di pazienza ma quello che è certo è che la squadra in termini di classifica è già migliorata rispetto allo scorso anno. Chi nutre fiducia nella Juventus e in quelli che possono essere i risultati della squadra è Alessandro Del Piero: "Con un gruppo così le ambizioni sono giustificate e quasi obbligatorie". Inoltre, l'ex Capitano della Juventus ha commentato le recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri che aveva affermato come quella con il PSG non fosse la partita più importante della Champions per i bianconeri: "Lo ha fatto per togliere pressione all'ambiente".

Per Del Piero la squadra di Allegri avrà le giuste ambizioni anche contro il Paris Saint - Germain: "La Juve è la Juve anche a Parigi".

I giocatori si devono responsabilizzare

In queste stagioni, la Juventus ha avuto molti alti e bassi e spesso la colpa è stata data ai vari allenatori. Ma per Del Piero non può essere sempre colpa di chi siede in panchina: "I giocatori sono protagonisti, non posso pensare che risentano della situazione".

Dunque, sono gli stessi calciatori a poter cambiare le sorti di una stagione e forse anche da parte loro ci si aspetta un po' di più. Del Piero ha parlato proprio del fatto che i giocatori possono anche decidere di cambiare le cose senza dover aspettare che sia qualcun altro a farlo: "Non possono aspettare che qualcosa succeda o che arrivi qualcuno a salvarli".

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la stagione della Juventus e se davvero le cose cambieranno rispetto alle stagioni precedenti. Dunque, i prossimi mesi per i bianconeri saranno davvero decisivi per capire quali potranno essere le ambizioni del club.