La Juventus è stata molto attiva nelle ultime ore del Calciomercato estivo. Nelle ultime ore si trattative i bianconeri hanno ceduto in prestito Denis Zakaria al Chelsea (dopo averlo ingaggiato nella sessione invernale) e Arthur Melo al Liverpool..

L'Inter e il Milan, intanto, penserebbero già ai possibili colpi da mettere a segno in futuro. I nerazzurri, che sarebbero stati in in contatto con il Barcellona per Jordi Alba, potrebbero tornare "alla carica" nel 2023 in caso di cessione di Gosens. I rossoneri invece potrebbero decidere di privarsi, in inverno, di Alexis Saelemaekers che sarebbe stato in uscita anche questa estate, ma a quanto pare non è arrivata alcuna offerta ritenuta adeguata.

Zakaria sceglie il Chelsea, Arthur il Liverpool

La Juventus ha ceduto Denis Zakaria al Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto (che dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro). Approda in Premier League anche l'altro centrocampista bianconero Arthur Melo, che ha accettato la corte del Liverpool di Jurgen Klopp per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Restano invece a Torino, invece, Miretti, Fagioli e Adrien Rabiot. Quest'ultimo ha deciso di credere nel progetto di Massimiliano Allegri rifiutando - alcune settimane fa - anche il Manchester United.

Inter, la trattativa con il Barcellona per Jordi Alba potrebbe essere solo rimandata

L'Inter potrebbe decidere di riprendere nel 2023 i contatti con il Barcellona per Jordi Alba.

L'esterno era stato accostato al club milanese in caso di cessione di Robin Gosens, sondato dal Bayer Leverkusen. I tedeschi avrebbero però proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre i dirigenti meneghini avrebbero voluto un obbligo di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro, quindi alla fine Gosens è rimasto a Milano.

Qualora il tedesco dovesse essere ceduto a gennaio, comunque Jordi Alba sarebbe un profilo molto gradito a Simone Inzaghi e quindi la trattativa potrebbe anche riaprirsi.

Il Milan starebbe studiando i profili per la corsia destra

Il Milan potrebbe cedere a gennaio 2023 il cartellino di Alexis Saelemaekers. Il belga era considerato in uscita anche nelle scorse settimane, ma non sarebbe arrivata nessuna proposta realmente allettante.

La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2026.

I rossoneri starebbero sondando già i possibili sostituti. Il profilo più quotato sarebbe quello di Marco Asensio, che ha il contratto in scadenza nel 2023 col Real Madrid. Piacerebbe molto anche Hakim Ziyech del Chelsea, che sarebbe stato sondato dai milanisti anche durante questa estate.