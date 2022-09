Il Calciomercato estivo 2022 si è chiuso da poco più di una settimana, ma le varie società sono sempre attive e vigili pensando alle prossime sessioni di trasferimenti.

In tal senso la Juventus è sempre attenta ai giovani profili più interessanti giovani del calcio europeo. Secondo alcune recenti indiscrezioni ai bianconeri potrebbe interessare lo spagnolo Ferran Torres, il centrocampista classe 2000 attualmente non è "titolarissimo" nel Barcellona e potrebbe considerare anche una nuova esperienza professionale in una delle prossime finestre di mercato.

Gli spagnoli lo hanno acquistato dal Manchester City per circa 55 milioni di euro nella scorsa sessione invernale, ma potrebbero lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto. La Juventus potrebbe valutare il suo profilo anche perché andrebbe a rinforzare un settore che nel 2023 potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero, ovvero Juan Cuadrado e Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Possibile offerta della Juventus per Ferran Torres

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Ferran Torres. Lo spagnolo piace molto alla società bianconera e sarebbe un rinforzo ideale per il settore avanzato, che può giocare su entrambe le fasce nel 4-3-3.

L'ex Manchester City si è trasferito al Barcellona per 55 milioni di euro a gennaio scorso, sarebbe dovuto diventare un punto riferimento della squadra spagnola, ma il mercato portato avanti in questo calciomercato estivo lo ha di fatto relegato a un ruolo più marginale, con il tecnico Xavi che - almeno per il momento - gli preferisce Dembélé e Raphinha.

Il suo eventuale arrivo nel club bianconero potrebbe concretizzarsi soprattutto se Juan Cuadrado e Angel Di Maria, entrambi in scadenza a giugno 2023, non dovessero prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera.

Per l'estate 2023 la Juventus pensa ai parametri zero

La Juventus starebbe iniziando a valutare pure diversi tesseramenti a parametro zero nell'estate 2023, in tal senso potrebbero arrivare rinforzi importanti anche per la difesa.

Come difensori centrali piacerebbero Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, inoltre piace anche il terzino sinistro del Benfica Alejandro Grimaldo (peraltro autore di un gol contro il Maccabi Haifa nella prima giornata di Champions League).