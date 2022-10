Secondo le indiscrezioni dall'Inghilterra, Youri Tielemans potrebbe essere uno degli obiettivi della Juventus per il prossimo mercato di gennaio. Inoltre i bianconeri vorrebbero acquisire nella finestra invernale di riparazione anche un terzino sinistro e tra i profili osservati ci sarebbero Jordi Alba, Bensebaini e Grimaldo

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano il colpo Tielemans già per gennaio

La Juventus in queste ultime sessioni di mercato, ha lavorato per modificare costantemente un centrocampo che non riuscirebbe a trovare una quadra.

Alcuni calciatori, ritenuti ormai poco consoni al progetto tecnico di Allegri sono stati allontanati mentre altri, come Pogba e Rabiot, hanno iniziato la stagione con diversi problemi fisici. Ecco perché, Cherubini e soci starebbero sondando il terreno per la prossima sessione invernale di riparazione per acquisire un mediano che dia solidità tecnica e che garantisca integrità atletica. Il nome dunque, che spiccherebbe nella giornata di oggi, risulterebbe essere quello di Youri Tielemans. Giocatore belga classe '97, milita dal 2019 al Leicester, squadra con la quale terminerà il suo contratto a fine stagione. Seguendo le indiscrezioni, il ragazzo non vorrebbe rinnovare con le "Foxes" avendo l'aspirazione di effettuare un salto di qualità e la Juventus potrebbe approfittare della situazione per presentare un'offerta a Gennaio, sicuramente inferiore rispetto ai 40 milioni che il Leicester chiederebbe ora, utile per bruciare la concorrenza delle rivali che altrimenti si presenterebbero numerose nel mese di Luglio.

Oltre ai bianconeri, è doveroso sottolineare come su Tielemans ci sarebbe forte anche la concorrenza del Manchester United.

Juventus, cercasi esterni a sinistra: da Jordi Alba a Bensebaini fino a Grimaldo

La Juventus, per il mese di Gennaio, oltre al centrocampista, vorrebbe potenziare la corsia di sinistra con almeno un innesto.

Alex Sandro infatti non garantirebbe più le prestazioni di una volta e al termine del campionato potrebbe persino lasciare la Continassa a parametro 0. Ecco perché, la Vecchia Signora avrebbe messo sul taccuino 3 nomi per la fascia, Jordi Alba, Bensebaini e Grimaldo. Il primo, chiuso nel Barcellona dalla crescita di Alejandro Baldé e dall'arrivo di Marcos Alonso, potrebbe lasciare la compagine blaugrana per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Ramy Bensebaini invece, non avrebbe problemi di minutaggio nel Borussia Mönchengladbach, ma il suo contratto scadrà a fine stagione e di conseguenza una sua partenza verso Torino sarebbe più che plausibile. Discorso analogo, varrebbe infine per Grimaldo, che nel Giugno del 2023, vedrà il suo contratto concludersi con il Benfica.