L'Inter potrebbe fronteggiare le offerte che riguarderebbero Milan Skriniar e Denzel Dumfries. I due calciatori sarebbero molto stimati da Paris Saint Germain e Chelsea. I due club potrebbero bussare alle porte nerazzurre già nella prossima sessione di mercato. I dirigenti milanesi sarebbero disposti a valutare le offerte e, di conseguenza, monitorare i possibili sostituti. Piacerebbero Roger Ibanez della Roma, Caglar Soyuncu ed anche Borna Sosa se dovesse partire Robin Gosens.

Denzel Dumfries nel mirino del Chelsea

Il Chelsea avrebbe intenzione di approfondire i discorsi per assicurarsi le prestazioni di Denzel Dumfries.

L'olandese avrebbe una valutazione di almeno 40 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere raggiunta già a gennaio dai Blues che potrebbero offrire un contratto all'olandese di circa 5 milioni i euro. Un investimento da circa 80 milioni di euro che potrebbe avere una fumata bianca viste le condizioni economiche dell'Inter. Dumfries potrebbe essere ingaggiato in inverno e retare a Milano in prestito fino al termine della stagione.

Due nomi se dovesse partire Milan Skriniar

Il Paris Saint Germain non avrebbe mollato Milan Skriniar che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023. L'Inter potrebbe offrigli un rinnovo per evitare di svenderlo o addirittura perderlo a parametro zero. I francesi a gennaio potrebbero infatti mettere sul piatto circa 30 milioni di euro proprio per fare pressione ai dirigenti meneghini.

Questi ultimi starebbero valutando i possibili eredi. Nella lista comparirebbero i nomi di Soyuncu del Leicester che ha il contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione di circa 20 milioni di euro e quello di Roger Ibanez della Roma. Il centrale di Josè Mourinho potrebbe però liberarsi al termine della stagione ed avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Il suo contratto scade nel 2025 e, per questo, la società giallorossa avrebbe tutte le condizioni per condurre la trattativa.

L'Inter potrebbe bloccare anche il terzino sinistro del futuro. Il nome sarebbe quello di Borna Sosa dello Stoccarda. Il calciatore sarebbe stato già sondato quando il Bayer Leverkusen avrebbe provato ad affondare per Robin Gosens.

Il terzino ex Atalanta non ha avuto il rendimento sperato alla Pinetina e potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi. La valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e, in caso di offerta, la squadra presieduta dagli Zhang potrebbe venderlo per poi virare su Borna Sosa che accetterebbe anche uno stipendio molto meno oneroso di circa 2 milioni di euro a stagione. Il ragazzo dello Stoccarda sarebbe valutato circa 15 milioni di euro.