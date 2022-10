L'Inter è chiamata alla vittoria nel match in programma nel pomeriggio di oggi, primo ottobre, contro la Roma di Josè Mourinho. Inzaghi, dopo la pesante sconfitta maturata contro l'Udinese, dovrà giocare senza Marcelo Brozovic, out per un infortunio ai flessori. Al suo posto dovrebbe agire Asllani, ma non si escluderebbe una possibile variazione del 3-5-2 in 3-4-2-1. In tal caso, Hakan Calhanoglu e Mkhitaryan potrebbero essere avanzati per sostenere l'unica punta che potrebbe essere Edin Dzeko o Lautaro Martinez. Quest'ultimo potrebbe arretrare anche il proprio baricentro per giocare in linea con l'armeno, con l'ex Milan a sostegno dell'attuale nove nerazzurro.

L'idea di Simone Inzaghi potrebbe prevedere una sostituzione ruolo per ruolo quindi con Asllani al posto di Brozovic ed un centrocampo composto dall'ex Empoli, Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu o una mediana a due. Qualora dovesse essere applicata questa variazione, Barella potrebbe spostarsi al centro del campo ed affiancare la costruzione che verrebbe affidata a Calhanoglu o a Mkhitaryan con il conseguente abbassamento di Lautaro Martinez sulla trequarti per sostenere Dzeko. Il 3-4-2-1 potrebbe dunque essere composto da: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Mkhitaryan, Lautaro-, Dzeko.

Il tecnico nerazzurro non ha ancora convinto parte della tifoseria

Inzaghi, probabilmente, si gioca il futuro contro la Roma, anche se la società gli avrebbe dato fiducia fino alla sosta per il prossimo Mondiale in Qatar. Molti tifosi nerazzurri, però, non sarebbero affatto contenti dell'operato dell'allenatore ex Lazio e potrebbero addirittura sperare nel regalo di Jose Mourinho, quindi nella vittoria della Roma, per spingere su un possibile esonero.

Molti sono i messaggi postati sui social dai sostenitori dell'Inter che vorrebbero il cambio della guardia in panchina. Nel mirino sarebbero finite soprattutto le scelte gestionali della rosa e dei cambi nelle gare in cui Lautaro Martinez e compagni sono usciti con zero punti. Contro l'Udinese, ad esempio, molte critiche hanno riguardato il cambio Acerbi/De Vrij che ha poi portato al corner, causato dall'olandese, dal quale è nato il secondo gol dei friulani.

Nelle settimane precedenti ci sarebbero state delle voci sui possibili successori dell'allenatore ex Lazio. Sarebbero stati sondati i profili di Dejan Stankovic e Claudio Ranieri. Entrambi senza squadra e stimati perché conoscono molto bene l'ambiente nerazzurro ed in grado di subentrare a campionato in corso per la salvare le sorti della squadra.