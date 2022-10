Continua la scalata in campionato della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sbancano il Via Del Mare battendo per 1-0 il Lecce grazie alla "perla" di Nicolò Fagioli, che regala tre punti fondamentali alla formazione bianconera. In attesa degli altri match di questa giornata di campionato la Juve si porta al sesto posto in classifica.

Le formazioni: Allegri lancia Soulè, Baroni conferma Strefezza

Per quanto concerne le formazioni, Allegri effettua tante modifiche e lancia Soulè alle spalle di Milik in un 4-4-1-1. Il polacco viene preferito a Moise Kean, che parte dalla panchina.

A centrocampo, spazio a Kostic, Miretti e McKennie, mentre in difesa parte dalla panchina capitan Bonucci, con Gatti e Danilo a comporre la coppia centrale e Cuadrado e Alex Sandro che agiscono sulle corsie laterali.

Tutto confermato in casa Lecce con il tecnico Baroni che conferma il suo ormai classico 4-3-3. L'allenatore dei padroni di casa punta forte su Strefezza e Ceesay, mentre Banda parte dalla panchina, con Oudin che completa il tridente.

Il primo tempo è molto equilibrato con tanti cartellini gialli, quattro per la Juventus. Una sola grande occasione per la formazione di Massimiliano Allegri che si rende pericolosa con il colpo di testa di Adrien Rabiot che impegna Falcone.

Secondo tempo: decide Fagioli

Nella ripresa, i bianconeri entrano meglio in campo e sfiorano subito in vantaggio con il tacco di Arek Milik fermato da Falcone che anticipa anche Cuadrado.

Allegri ricorre ai cambi per cambiare la partita, inserendo Fagioli, Kean e Iling Junior. Subito c'è un'ottima occasione per Kean che su cross di Cuadrado di testa non riesce ad impattare e colpisce a lato dalla porta difesa da Falcone.

Il gol bianconero è però nell'aria e viene confezionato dai due neo-entrati con Iling Junior che serve Fagioli: grande destro a giro del giovane centrocampista che batte Falcone, firmando l'1-0 e trovando il suo primo centro in Serie A con la maglia della Vecchia Signora. Una rete di pregevole fattura per il centrocampista classe 2001.

Dopo il gol, il Lecce prova a reagire, con mister Baroni che inserisce Colombo e Banda per tentare di recuperare. La formazione di casa si rende pericolosa con la conclusione di Hjulmand che colpisce il palo a Szczesny battuto. Nel finale altra occasione per i pugliesi, con il traversone di Banda sul quale Colombo non riesce a intervenire. Finisce così 0-1 per la Juventus.

Ora l'undici di Allegri si concentrerà sull'ultimo match del girone di Champions contro il Psg che potrebbe valere la qualificazione all'Europa League e soprattutto sul big match di campionato contro l'Inter che potrebbe risultare fondamentale per la risalita nella classifica di Serie A.