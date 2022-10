Chelsea - Milan le formazioni ufficiali

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovačić, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang.

Panchina: Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Zakaria; Broja, Havertz, Pulisic, Ziyech. Allenatore: Graham Potter.

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunić, De Ketelaere, Leão; Giroud.

Panchina: Jungdal, Mirante; Coubis, Gabbia; Díaz, Gala, Pobega; Origi, Rebić. Allenatore: Stefano Pioli.

Mercoledì 5 ottobre alle ore 21 si terrà a Stamford Bridge la partita tra Chelsea e Milan.

I blues sono ultimi in classifica nel girone E con un solo punto guadagnato. Il Milan invece si presenta a Londra da capolista del girone E di Champions League. Ma l'ultimo posto dei padroni di casa è lontanissimo dall'attuale situazione, a Tuchel è succeduto Potter e un sacco di infortunati hanno ritrovato la condizione. Il Milan invece dopo aver vinto in casa con la Dinamo Zagabria, ha iniziato il solito calvario con gli infortuni. Florenzi e Ibrahimovic a parte, si sono uniti alla lista dei non disponibili: Mike Maignan, Theo Hernandez, Davide Calabria, Junior Messias, Alexis Saelemaekers e Simon Kjær. L'unica buona notizia è il recupero di Divock Origi che si accomoderà in panchina al fianco di Ante Rebic autore del gol che ha sbloccato la partita ad Empoli.

La situazione d'emergenza ha portato il club meneghino ad inserire in lista Champions League Tatarusanu al posto di Maignan, ma per gli altri ruoli nessuno scambio, così i numeri dei rossoneri a disposizione sono drammaticamente bassi. A spingere l'umore della squadra ci pensano gli ex del Chelsea Fikayo Tomori ed Olivier Giroud che chiedono, nella difficoltà la possibilità di trovare i tre punti.

Emergenza nella fascia destra dove Dest scenderà in campo come esterno difensivo, mentre il duttile Rade Krunic sulla trequarti di destra, De Katelaere nella trequarti occuperà la posizione centrale con Rafael Leao a sinistra. A centrocampo Tonali affiancherà Bennacer, per l'algerino prima da titolare con la fascia da capitano al braccio.

In difesa Kalulu torna titolare come nella partita, non lo era dalla partita in cui il Milan ha perso contro il Napoli. Il posto in difesa sulla sinistra sarà invece occupato da Ballo-Tourè pieno di entusiasmo dopo il primo gol segnato sabato scorso ad Empoli. Nel Chelsea ci saranno tanti giocatori che sono passati per la Serie A, in particolare i due giocatori ex rossoneri Thiago Silva ed Aubameyang. Entrambi hanno sempre dichiarato di essere rimasti tifosi rossoneri, ma stasera saranno avversari a caccia di punti dopo che la squadra londinese ha perso con la Dinamo Zagabria e solamente pareggiato con il Salisburgo.

Chelsea - Milan: le quote e il pronostico

Padroni di casa nettamente favoriti dai bookmakers che quotano la vittoria solamente a 1,75 mentre la vittoria dei rossoneri è data 4,75 con un pareggi ci si porta a casa 3,75 volte la quota giocata.

Una partita da tripla per le ambizioni del proseguo in Champions League, ai rossoneri può andare bene il pareggio e infatti la quota per l'1-1 a 7,75 è molto appetibile, l'1-0 invece a 6,75 potrebbe essere un risultato non realizzabile dato che gli stessi bookmakers prevedono molto bassa la quota over 1,5 e over 2,5 rispettivamente a 1,27 e a 1,83. La quota GOL a 1,75 e la NOGOL 1,95 potrebbero essere una soluzione per la serata. La possibilità che l'arbitro guardi il VAR a 3,50 sembra ormai una scommessa facilmente raggiungibile, Il gol di Thiago Silva è quotato 33 come il numero di maglia che il giocatore brasiliano indossava ai tempi del Milan. La marcatura di Aubameyang ha la quota più bassa a 5,75 per il Milan invece sia Olivier Giroud che Rafael Leao a 8,50 sono quelli con la quota più bassa.