La Juventus è attesa da diversi match impegnativi da qui a novembre. Sarà importante vincere più partite possibili in campionato ed in Champions League per recuperare punti in classifica. Dopo la vittoria contro il Bologna è arrivata anche quella contro il Maccabi Haifa per 3 a 1. Sarà importante però vincere anche le rimanenti tre partite del girone contro il Maccabi Haifa in Israele, Benfica in Portogallo e il Paris Saint Germain a Torino. La conferma in Champions League dopo la vittoria contro gli emiliani è stata importante anche in previsione del match di campionato contro il Milan previsto sabato 8 ottobre.

Dopo un inizio non ideale per la Juventus, Allegri è stato molto criticato a tal punto che si parlava di un suo possibile esonero nella pausa per le nazionali. Alla fine è stata confermata la fiducia al tecnico e almeno fino a giugno dovrebbe rimanere sulla panchina della Juventus. Nelle ultime ore diverse notizie di mercato confermano come Allegri dopo l'esperienza professionale nella società bianconera potrebbe lasciare il calcio e dedicarsi ad un nuovo lavoro. Di recente ha acquisito il 57% della Vgm International, società che gestisce diritti d'immagine e marketing di personaggi famosi. Questa società ha nei servizi anche la gestione di compravendite immobiliari oltre a dedicarsi all'immagine di personaggi famosi.

Potrebbe quindi dedicarsi alla gestione diritti d'immagine e marketing dei personaggi famosi oltre alla compravendita immobiliare.

Allegri come è noto ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera ma il su futuro professionale a Torino non sembra così certo. Si parla infatti di un possibile esonero a fine stagione, anche per le problematiche di questo inizio di stagione. La Juventus non è riuscita a migliorare l'impostazione di gioco in più di 16 mesi di gestione Allegri e i risultati di settembre non sono stati ideali.

Il vicepresidente della Juventus Nedved prima del match contro il Maccabi Haifa ha ribadito la fiducia al tecnico, che però potrebbe lasciare Torino a fine stagione. Dopo l'esperienza professionale nella società bianconera potrebbe quindi dedicarsi alla sua nuova azienda, Vgm International.

Da giugno la Juventus potrebbe affidare la panchina ad un altro tecnico. Si valutano diversi nomi importanti, piacciono Zidane, Tuchel e Gasperini, oltre a Conte. Proprio il tecnico del Tottenham va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese.