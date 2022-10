La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili intenzionali per completare la rosa a disposizione di Max Allegri, così da recitare un ruolo fondamentale nella prossima stagione.

Juve, possibile interesse per Sancho in estate

La prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe vedere la Juventus tra le grandi protagoniste. La società bianconera vorrebbe infatti effettuare dei colpi di altissimo livello per ritornare ai vertici. Secondo le ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora starebbe osservando la situazione di Sancho che potrebbe lasciare lo United al termine della stagione.

L'ex Borussia Dortmund non sarebbe felice della sua esperienza inglese e per questo vorrebbe cambiare aria per cimentarsi con altre realtà. La Juventus starebbe monitorando la situazione, ma la trattativa appare assai complicata vista l'eventuale richiesta dello United che si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro.

Per questo la Vecchia Signora potrebbe ripiegare su un calciatore di grande esperienza, ma di un costo minore come Eden Hazard che potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione. Per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, i Merengues potrebbero lasciar partire il campione belga, seguito anche dal Milan di Stefano Pioli.

Juve, possibile rinnovo per Rabiot

Adrien Rabiot si sta conquistando la Juventus.

Dopo delle stagioni con molte ombre e poche luci, il centrocampista francese è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri che lo ritiene uno dei perni della squadra.

Per questo, secondo le ultime notizie di mercato la dirigenza bianconera potrebbe proporre il rinnovo contrattuale all'ex centrocampista del Paris Saint Germain.

Una situazione che si sarebbe capovolta rispetto all'estate quando Rabiot sembrava vicinissimo al trasferimento al Manchester United. Per provare ad imbastire una trattativa per il rinnovo, sarà fondamentale la volontà del calciatore di abbassarsi l'ingaggio da 7,5 milioni di euro che percepisce in questo momento.

Rimanendo in ottica rinnovi, sembrerebbe complicato quello di Juan Cuadrado che potrebbe accasarsi all'Inter al termine della stagione.

Tutto scritto invece per Alex Sandro che lascerà Torino alla fine del campionato.

Con l'addio dell'esterno brasiliano, i bianconeri ritorneranno sul mercato per regalare ad Allegri un nuovo esterno mancino. Oltre ai vari Grimaldo e Bensebaini, la dirigenza bianconera starebbe valutando anche il profilo di Raphael Guerreiro, esterno portoghese che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund al termine della stagione vista la scadenza del contratto nel 2023. La Vecchia Signora potrebbe approfittare di tale situazione per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno, nel mirino anche di altri top club europei.