L'Inter è concentrata sul campo dove l'attendono delle delicate sfide per arrivare al meglio alla sosta di novembre, nel frattempo la società pensa al futuro e starebbe prendendo in considerazione delle opportunità soprattutto se dovesse cambiare la proprietà. Negli ultimi giorni si starebbe discutendo infatti della possibile vendita degli Zhang, che avrebbero già dato mandato a Goldman Sachs e e Raine Group per la ricerca di acquirenti. In caso di cessione si potrebbe ripartire da un nuovo progetto tecnico che potrebbe portare anche al cambio di allenatore.

Simone Inzgahi ha dimostrato di aver superato il brutto momento di inizio anno, la suggestione targata Diego Simeone sarebbe però molto viva. Per quanto riguarda la rosa invece, Edin Dzeko e Joaquin Correa potrebbero non essere confermati a fine stagione. Il primo non dovrebbe rinnovare il contratto ed avrebbe richieste soprattutto dalla MLS League. Il secondo non avrebbe convinto lo staff tecnico nonostante un investimento da circa 31 milioni di euro e sarebbe richiesto in Premier League. Per il mese di gennaio potrebbe invece riaprirsi la trattativa per Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe osservato anche dal Milan insieme a Jeremie Boga dell'Atalanta.

Diego Simeone come post Inzaghi

Diego Simeone potrebbe essere preso in considerazione come prossimo tecnico dell'Inter. La trattativa potrebbe prendere corpo soltanto se dovesse avvenire un avvicendamento dei vertici societari in quanto l'allenatore dell'Atletico Madrid percepisce circa 22 milioni di euro, 40 milioni lordi che con il decreto Crescita potrebbero però ridursi a 30.

Già in passato ci sarebbero stati dei contatti che potrebbero oggi riaprirsi anche perché l'agente dell'ex centrocampista è Alessandro Moggi, capo della Gea World, che vanta ottimi rapporti con il management di viale della Liberazione.

Variazioni per l'attacco dell'Inter

Al termine della stagione potrebbe non essere rinnovato il contratto di Edin Dzeko.

Il bosniaco avrebbe delle richieste dalla MLS dove potrebbe raggiungere Bernarndeschi, Chiellini e Lorenzo Insigne. Anche Joaquin Correa potrebbe non essere confermato, piacerebbe in Premier League al Newcastle. L'Inter potrebbe addirittura decidere di cederlo già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro. Sempre nel mercato invernale, il club nerazzurro potrebbe intensificare i contatti anche per Marcus Thuram che ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il calciatore francese piacerebbe molto anche al Milan che avrebbe intenzione di allacciare i rapporti con l'Atalanta anche per Jeremie Boga. L'ex Sassuolo non ha mai trovato molto spazio sotto la guida di Gasperini e potrebbe essere ingaggiato tramite un prestito con diritto di riscatto.