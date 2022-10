Prima del derby vinto contro il Torino, la Juventus aveva trascorso qualche giorno in ritiro per ritrovare la compattezza del gruppo. Nella stracittadina la squadra ha dato prova di essere unita ma tutto quello che è stato fatto di buono contro il Toro non deve essere disperso. Per questo motivo, stando a quanto afferma Tuttosport, Massimiliano Allegri ha deciso di dare vita ad un nuovo mini ritiro stavolta prima del match contro l'Empoli. Oggi, 20 ottobre, la Juventus si allenerà nel pomeriggio, dopo di che la squadra si fermerà per cena al JHotel per poi pernottare nelle stanze alla Continassa.

Il tutto mentre la società continua comunque a lavorare anche sul mercato.

Partite importanti per la Juventus

La Juventus ha davanti gare molto importanti, il terreno perso impone di non commettere più passi falsi. La prima tappa per i bianconeri sarà l'Empoli per confermare quanto fatto di buono nel derby. Per questo motivo, si tornerà alle vecchie tradizioni: dopo l'allenamento della vigilia la Juventus resterà infatti al JHotel ripristinando così una tradizione che negli ultimi tempi si era persa e che il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di riattuare.

Dopo il match contro l'Empoli, la Juventus sarà chiamata ad una piccola impresa in Champions League, dove le possibilità di qualificazione sono ormai ridotto al lumicino: vincendo contro il Benfica la fiammella della speranza potrebbe ravvivarsi, solo un successo infatti terrebbe in corsa i bianconeri chiamati a battere anche il PSG nell'ultima gara e a sperare in un passo falso delle euro-rivali in uno dei match contro il Maccabi.

La Juventus insomma non può sbagliare e restare per qualche ora al JHotel può aiutare i giocatori a fare sempre più gruppo. Un gruppo che sembra tornato anche alla luce del post match contro il Torino, quando i calciatori bianconeri si sono riuniti in mezzo al campo cimentandosi in un abbraccio collettivo. Questa decisione, come ha rivelato Massimiliano Allegri, è stata presa solo dai giocatori: "Roba di gruppo io do solo indicazioni tecnico-tattiche e di comportamento che è la cosa più importante".

Pogba e Chiesa assenti

Per la partita contro l'Empoli, Massimiliano Allegri ha ancora alcuni dubbi di formazione, li risolverà solo dopo l'allenamento di questo pomeriggio 20 ottobre. Dopo la seduta odierna il tecnico avrà le idee un po' più chiare sui giocatori che hanno bisogno di rifiatare e su chi invece è al meglio e in grado di scendere in campo.

Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ha però sottolineato che contro i toscani, contrariamente a quanto invece ipotizzato nei giorni scorsi, non ci saranno ne Federico Chiesa ne Paul Pogba. Più vicino al rientro l'esterno azzurro, per il quale sabato sarà organizzata una partitella amichevole. Qualora le risposte dovessero essere confortanti, il figlio d'arte potrebbe essere convocato per il match di Champions contro il Benfica.