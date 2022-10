Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è Luis Alberto, che alla Lazio continua a non giocare con continuità dal primo minuto. Proprio per questo motivo il centrocampista spagnolo, a cui Sarri spesso preferisce Matìas Vecino, potrebbe chiedere la cessione, e non mancano le società interessate a lui, sia in Spagna, dove c'è sempre il Siviglia che lo segue con interesse, sia in Italia.

In Serie A sul classe 1992 c'è da sottolineare i sondaggi dei tre top club italiani. Si tratterebbe dell'Inter, della Juventus e del Milan, in cerca di innesti di livello da regalare ai propri allenatori tra poco più di due mesi.

La possibile offerta della Juventus

La Juventus ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione e la classifica lo testimonia. I bianconeri, infatti, sono a dieci punti di distacco dal primo posto, oltre a essere molto vicini all'eliminazione in Champions League, visto che servirà un miracolo per tornare in corsa per il passaggio del turno essendo a cinque punti dal secondo e dal primo posto a due partite dalla fine.

Uno dei reparti che ha mostrato maggiori carenze è sicuramente quello di centrocampo, anche per il grave infortunio subito da Paul Pogba. Per questo motivo i bianconeri cercheranno di regalare un innesto di livello a Massimiliano Allegri e uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti sarebbe quello di Luis Alberto, che alla Lazio fatica a trovare spazio e i numeri lo dimostrano, con Sarri che gli preferisce Matìas Vecino.

Dieci le presenze raccolte in campionato, spesso partendo dalla panchina, mettendo a segno anche tre reti, anche decisive, a fronte di quattro partite giocate in Europa League, in cui ha segnato un gol.

La Juve ne ha parlato con la Lazio nei contatti esplorativi fatti anche per Milinkovic-Savic, considerato però incedibile almeno fino a giugno.

Per Luis Alberto il discorso è diverso, e i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie per uno scambio alla pari.

La proposta dell'Inter

Anche l'Inter sarebbe pronta a fare un tentativo per Luis Alberto, soprattutto se dovesse andare via in prestito Asllani, che vorrebbe giocare di più. I nerazzurri seguono con interesse lo spagnolo, che potrebbe poi giocarsi il posto con Mkhitaryan, mentre Calhanoglu e Brozovic si alternerebbero in cabina di regia.

Il club meneghino sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro e il cartellino di Roberto Gagliardini, valutato 5 milioni di euro.

Milan avanti

Chi, però, sembrerebbe essere avanti a tutte le concorrenti è il Milan, che segue Luis Alberto dalla scorsa estate, quando poi ha deciso di puntare su De Ketelaere. Il belga, però, non ha convinto a pieno e per questo i rossoneri sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per lo spagnolo, che verrebbe usato come spalla all'ex Brugge.

Il Milan pare pronto a mettere sul piatto della Lazio una proposta importante, offrendo 10 milioni di euro più i cartellini di Junior Messias e Rade Krunic. Offerta che potrebbe convincere i biancocelesti a cedere lo spagnolo già a gennaio.