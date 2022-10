Divisa fra campo (fondamentale la vittoria ottenuta ieri a Lecce, 0-1 rete di Fagioli) e mercato, la Juventus inizia a pianificare le prossime strategie da attuare per giugno. La Vecchia Signora sta in particolare osservando diversi profili per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo nel minor tempo possibile.

Juve, possibile offerta per Alex Baena del Villareal

Oltre a calciatori già affermati e di grande caratura internazionale, la Juventus sta monitorando anche i giovani che si stanno affermando nel panorama internazionale.

Sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Alex Baena, talentuoso centrocampista spagnolo che si sta mettendo in luce nel campionato iberico con la maglia del Villareal. Grazie alle prestazioni con il Sottomarino giallo, il classe 2001 è finito nel mirino di altri top club europei, non solo la Juventus.

Stando alle ultime notizie di mercato riprese anche da tuttojuve, i bianconeri sarebbero così pronti ad un'offerta per accaparrarsi il talento spagnolo. Il Villareal non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro per il centrocampista che piace tanto anche in Premer

Oltre Baena, la Vecchia Signora guarda anche in casa Sassuolo ed in particolare a Davide Frattesi, vero e proprio trascinatore dei neroverdi in questa prima parte di stagione.

Il Sassuolo chiede una cifra attorno ai 35 milioni di euro per il mediano italiano, seguito anche da Inter e soprattutto Roma.

Juve, Conte possibile sostituto di Allegri: i possibili colpi di mercato col suo rientro

Massimiliano Allegri si gioca in queste settimane la permanenza sulla panchina della Juventus. Dopo l'uscita dalla Champions League con la mancata qualificazione agli Ottavi, il tecnico italiano potrebbe infatti esser sostituto da Antonio Conte.

Molto dipenderà ovviamente dalla seconda parte dell'annata e da quello che alla fine avrà raccolto la Vecchia Signora ma la suggestione Conte esiste.

Per convincere l'ex ct dell'Italia a ritornare sulla panchina bianconera, la società potrebbe mettere a segno dei colpi a cinque stelle. I nomi più caldi sarebbero quelli di Sergej Milinkovic Savic ed Alessandro Bastoni.

Per il Sergente della Lazio, il patron Claudio Lotito chiede una cifra attorno ai 100 milioni di euro visto il grande inizio di stagione del serbo che potrebbe regalare ottime prove anche al Mondiale in Qatar. Un'operazione che potrebbe esser finanziata da cessioni importanti a centrocampo come quelle di Locatelli, Mckennie e Rabiot che hanno molto mercato internazionale.

Con l'eventuale arrivo di Conte, l'obiettivo numero uno per la retroguardia sarebbe invece Alessandro Bastoni. Il tecnico italiano lo vorrebbe già al Tottenham per puntellare la retroguardia degli Spurs, staremo a vedere.

Di certo si prospetta un'estate calda a Torino con Allegri che si gioca la riconferma e l'ombra di Conte sullo sfondo.