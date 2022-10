L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, si starebbe già guardando intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. Uno dei suoi pupilli da sempre è Sergej Milinkovic-Savic, che ha provato a portare prima alla Juventus, quando era a Torino, e proprio in nerazzurro nei suoi primi mesi a Milano qualche anno fa. La Lazio ha sempre fatto muro, sia con il club meneghino che con i top club europei che nel corso degli anni hanno fatto un tentativo, tra cui il Manchester United e il Real Madrid.

Il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe aprire uno spiraglio per la prossima estate. Senza un accordo per il rinnovo, infatti, i biancocelesti saranno costretti a sedersi a trattare per non rischiare di perdere un patrimonio simile a parametro zero.

Milinkovic-Savic nel mirino dell'Inter

L'Inter potrebbe fare qualcosa di importante sul mercato nelle prossime sessioni. Si è parlato molto di uscite in questi mesi, ma anche in entrata la società nerazzurra potrebbe intervenire, approfittando anche degli introiti che arriveranno dalla Champions League dopo la qualificazione agli ottavi di finale che all'inizio di quest'annata sembrava quasi impossibile, vista la presenza di Barcellona e Bayern Monaco nel girone.

Il vero pallino di Giuseppe Marotta risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, il miglior centrocampista del campionato italiano e uno dei migliori d'Europa. L'ad nerazzurro stima da tanto tempo il calciatore serbo e ha provato a portarlo già alla Juventus tempo fa e un tentativo fu fatto anche nell'estate del 2019, quando fu ceduto Mauro Icardi, ma la Lazio ha sempre alzato il muro.

I numeri sono impressionanti per il classe 1995, che ha realizzato già tre reti e collezionato sette assist in undici partite di campionato, oltre a due gol messi a segno in Europa League.

La richiesta di Lotito

Nonostante il forte interesse dell'Inter, la Lazio proverà a tenere Sergej Milinkovic-Savic. Il mancato rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024, potrebbe cambiare le carte in tavola e anche la valutazione data da Claudio Lotito.

Il patron biancoceleste, infatti, nei giorni scorsi ha ribadito la volontà di tenerlo nella Capitale, sottolineando come la valutazione sia di 120 milioni di euro. Senza prolungamento, però, la società nerazzurra farà un tentativo e potrebbe provare a mettere sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, ricavati eventualmente da una cessione importante.