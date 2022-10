La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha avuto diverse difficoltà. La squadra senza Paul Pogba sta facendo fatica e a centrocampo servirebbe un uomo in grado di portare qualità e quantità. Per questo motivo, non è da escludere che a gennaio si possa tentare di arrivare ad un grande centrocampista. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, la Juventus nella sessione invernale di mercato potrebbe arrivare a Milinkovic-Savic. La società e Massimiliano Allegri vorrebbero alzare il livello di qualità della mediana anche perché Adrien Rabiot andrà in scadenza di contratto nel 2023.

Per questo la Juventus potrebbe decidere di anticipare qualche mossa di mercato per rinforzare il centrocampo. In caso di arrivo di Milinkovic-Savic qualcuno, però, potrebbe usciere e in particolare il sacrificato potrebbe essere Weston McKennie che ha delle richiesta.

Si pensa anche al mercato

In questo momento, la Juventus sembra essere concentrata solo sul campo ma inevitabilmente si deve dare un'occhiata anche al mercato di gennaio. In particolare i bianconeri potrebbero decidere di intervenire per rinforzare il centrocampo. Infatti, servirebbe maggiore qualità anche quando ci sarà il rientro di Paul Pogba. Per questo motivo, il sogno della Juventus potrebbe essere Milinkovic-Savic. Ma arrivare al serbo non sembra essere così semplice.

Anche perché la Lazio per privarsi del suo giocatore vorrebbe una cifra molto elevata. La Juventus potrebbe presentare un'offerta da 50 milioni che può arrivare fino a 60 milioni. Inoltre, il giocatore dovrebbe dare il suo assenso al trasferimento affinché si possa entrare nel vivo di una eventuale trattativa. In bianconero Milinkovic-Savic troverebbe i suoi due connazionali Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

Tutti e tre tra circa un mese si ritroveranno in nazionale con la maglia della Serbia per partecipare al Mondiale in Qatar.

Rabiot in scadenza

Uno dei fattori che potrebbe spingere la Juventus ad inserire un centrocampista a gennaio è che Adrien Rabiot a giungo 2023 andrà in scadenza di contratto. I bianconeri potrebbero intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto ma non sarà semplice trattare con la mamma del francese.

Adrien Rabiot, nelle ultime ore, non ha voluto rispondere alle domande sul suo rinnovo di contratto: "Non so il mio futuro, ci sono altre cose a cui pensare ora". il francese, almeno per ora, non pensa al futuro e sarebbe concentrato solo sul campo. Adesso la priorità sembra essere quella di trascinare la Juventus fuori dalla crisi come ha sottolineato lo stesso numero 25 juventino: "Sto cercando di trascinare la squadra e fare le cose al 100%".