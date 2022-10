L'Inter ha da poche ore conquistato il pass per approdare agli ottavi di Champions League ed è pronta a potenziare anche la rosa di Simone Inzaghi. Nelle prossime ore si potrebbero intensificare i contatti per rinnovare il contratto di Milan Skriniar in scadenza nel 2023. Nel frattempo, dalla Liga potrebbe arrivare un'offerta dal Villarreal per Federico Dimarco qualora l'Aston Villa dovesse decidere di puntare su Alfonso Pedraza. Il Chelsea, invece, sarebbe sempre molto attento a Denzel Dumfries e vorrebbe inserire il cartellino di Romelu Lukaku per concludere uno scambio alla pari.

Dimarco piacerebbe in Spagna

Il Villarreal potrebbe mettere nel mirino le prestazioni di Federico Dimarco che si sta esaltando in questa stagione nel ruolo di quinto di centrocampo. Le sue prestazioni gli hanno consentito di scavalcare nelle gerarchie Robin Gosens, che potrebbe essere ceduto già a gennaio. L'ex Verona, però, potrebbe essere un obiettivo del club che milita in Liga se Alfonso Pedraza dovesse essere ceduto. Unai Emery, neo tecnico dell'Aston Villa, potrebbe indicarlo come rinforzo dopo averlo allenato fino a quale settimana fa. Nel caso, il terzino della Spagna, dovesse essere venduto, il Villarreal potrebbe intensificare i contatti per Dimarco per sostituirlo.

Possibile offerta per il rinnovo di Skriniar

La qualificazione alla prossima fase di Champions League garantisce un bottino di circa 25 milioni di euro all'Inter. Questa somma dovrebbe essere investita per rinnovare il contratto di Milan Skriniar in scadenza nel 2023. Allo slovacco potrebbe essere offerto un quadriennale da circa 6-7 milioni di euro.

I dirigenti meneghini vorrebbero accelerare i tempi visto che sulle tracce del ragazzo ci sarebbe da tempo il Paris Saint Germain. I francesi offrirebbero già a gennaio circa 30 milioni di euro per il cartellino ma la proposta sarebbe troppo bassa per l'Inter che non vuole perdere il ragazzo ex Sampdoria.

Asse tra Chelsea e Inter

Romelu Lukaku ha deciso che vorrebbe rimanere all'Inter. Il bacio alla maglia, dopo aver firmato il 4-0 in Champions League, non lascia più dubbi. Il Chelsea non lo riterrebbe più centrale per il suo progetto ed il ragazzo potrebbe rinnovare il prestito per un altro anno. I Blues vorrebbero però cederlo al club milanese a titolo definito proponendo uno scambio alla pari con Denzel Dumfries. La strategia non entusiasma i dirigenti nerazzurri che, nel caso di addio dell'olandese, vorrebbero incassare l'intera cifra in cash. Dumfries sarebbe valutato circa 50 milioni di euro e piacerebbe anche al Manchester United. Per quanto riguarda Lukaku, possibile che il ragazzo prema per allungare il prestito.