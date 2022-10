Uno dei giocatori che ha caratterizzato la scorsa sessione estiva di Calciomercato è stato sicuramente Milan Skriniar, finito nel mirino del Paris Saint Germain, che fino agli ultimi giorni di agosto ha provato a prenderlo senza trovare l'accordo con l'Inter. Il centrale slovacco ha il contratto in scadenza a giugno e inevitabilmente anche nelle prossime settimane si parlerà di lui nuovamente. La società nerazzurra vorrebbe blindarlo e per questo sono attese novità nei prossimi giorni, soprattutto dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League nella serata di ieri.

Il Milan è sempre alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi visto che Messias e Saelemaekers non sembrano convincere a pieno. Per questo motivo i rossoneri sarebbero pronti a fare un tentativo per Hirving Lozano, anche se il Napoli non concederà sconti per l'esterno messicano, pur avendo Matteo Politano in quel ruolo.

La mossa dell'Inter per Skriniar

L'Inter il 26 ottobre ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League battendo il Viktoria Plzen allo stadio Meazza con un rotondo 4-0. Adesso si concentrerà non soltanto sul campionato, ma anche sulla questione Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha il contratto in scadenza a giugno e c'è sempre l'ombra del Paris Saint Germain su di lui, dopo averci provato a lungo qualche mese fa.

Il presidente, Steven Zhang, però non vuole saperne di perderlo a parametro zero e già nelle prossime ore potrebbe esserci la prima mossa della società nerazzurra in questo senso. D'altronde, il tesoretto ricavato dal passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea è consistente e potrebbe aiutare non poco i dirigenti nella trattativa con l'entourage del difensore nerazzurro.

Il diktat dato da Zhang è stato importante ed imponente: non alzatevi dal tavolo delle trattative senza un accordo. Pronta un'offerta di rinnovo da 6,5 milioni di euro, stesso ingaggio di Lautaro Martinez, e la fascia di capitano come simbolo della nuova era nerazzurra.

Milan su Lozano

Una delle poche carenze della rosa del Milan in questi ultimi mesi è stata sulla fascia destra, dove Saelemaekers e Junior Messias non hanno garantito tantissimi gol e assist.

Proprio per questo motivo la società rossonera avrebbe messo gli occhi nuovamente su Lozano, che era stato sondato anche questa estate ma senza successo visto che il Napoli aveva già ceduto alcuni big. Maldini sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo a gennaio, anche se non sarà semplice convincere gli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, valuta il messicano almeno 30 milioni di euro ed è pronto a trattare soltanto inserendo il cartellino di Ante Rebic nell'affare e un conguaglio sui 10 milioni di euro.