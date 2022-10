Massimiliano Allegri ha parlato ai margini della vittoria con il Bologna trattando diversi argomenti, tra cui il dato dell'assenteismo allo Stadium. Anche il giornalista sportivo Paolo De Paola, ha analizzato il trionfo della compagine bianconera.

Lo Stadium non si riempie, Allegri chiama il popolo bianconero: "Dobbiamo riportare l'entusiasmo ma tutti devono fare di più"

I mancati risultati della Juventus nel mese di Settembre, hanno evidenziato come ci sia un problema di spettatori presenti allo Stadium. La partenza claudicante della Vecchia Signora ha infatti provocato un assenteismo che non si registrava da tempo tra le mura amiche dei bianconeri e proprio di questo argomento ha voluto parlare Massimiliano Allegri.

Il manager livornese, intervenuto nella conferenza stampa andata in scena ieri sera dopo la vittoria ottenuta per il risultato di 3 a 0 ai danni del Bologna, ha dunque detto a riguardo: "In questo momento bisogna essere bravi a superare anche questo e riportare l’entusiasmo che serve. Dopo nove anni che una società vince quando ritorna a non vincere tutti devono fare qualcosa in più. Ma è numericamente impossibile vincere tutti gli anni, ma non vuol dire non lavorare con passione e metterci grande impegno per far sì che la Juve torni a vincere il prima possibile".

Allegri ha poi commentato ai microfoni di Dazn quello che è stato lo sviluppo del match vinto contro il Bologna, affermando: "Mi sono piaciuti spirito e compattezza.

In alcune situazioni avremmo potuto fare meglio ma è stata una vittoria netta e importante. I ragazzi sono stati bravi ma dobbiamo continuare così per recuperare il terreno perso in campionato e in Champions". Infine, il tecnico livornese si è concentrato sulle prestazioni dei singoli, esaltando i rientranti Rabiot e Locatelli e facendo i complimenti ad Milik decisivo sin dalle prime uscite con la maglia bianconera.

De Paola sulla Juventus: "Ha ritrovato lo spirito ma ci sono cose da rivedere"

Restando in tema Juventus e continuando a parlare della prestazione dei bianconeri contro il Bologna, anche il giornalista sportivo Paolo De Paola ha voluto dire la sua a riguardo. Il collega, intervistato ai microfoni di TMW, ha incensato la gara interpretata dagli uomini di Massimiliano Allegri, evidenziato però, come ci sia ancora qualcosa da migliorare: "La Juventus ha ritrovato lo spirito dei centrocampisti e Ieri si è vista nuovamente una squadra umile, che ha sempre cercato di fare male all’avversario.

Ci sono però delle cose da rivedere: in alcuni tratti della partita abbiamo visto il Bologna, che è tra le peggiori squadre del campionato, gestire il possesso palla con la Juve che continua a non aggredire gli avversari":