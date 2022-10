L'Inter vuole trattenere a tutti i costi Romelu Lukaku. La dirigenza nerazzurra sta già lavorando sul fronte mercato per trovare un accordo con il Chelsea che detiene ancora il cartellino dell'attaccante belga.

Inter, il piano per Lukaku: possibile prestito per un altro anno

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, l'Inter vorrebbe trovare una soluzione per permettere al Big Rom di vestire ancora la maglia nerazzurra. Il piano della società nerazzurra sarebbe quello di rinnovare il prestito per un'altra stagione, facendo leva sulla volontà del calciatore che non ha alcuna intenzione di lasciare Milano per la seconda volta.

Restano da capire le modalità e soprattutto l'eventuale pagamento che potrebbe avvicinarsi a quei 115 milioni di euro spesi proprio dai Blues per strappare Lukaku al Chelsea due stagioni fa. Infine, resta da capire la volontà del neo tecnico Potter che vorrebbe puntare sull'attaccante belga nella prossima stagione. L'Inter vuole trattenere Lukaku e il Big Rom vuole restare.

Inter, Tottenham su Barella. Proposto Emerson Royal

Blindare i calciatori più importanti della rosa così da dare seguito al progetto iniziato con Inzaghi. E' questo l'obiettivo dell'Inter che deve far fronte alle importanti richieste per i suoi giocatori di maggior spessore e qualità.

C'è da monitorare la situazione legata a Nicolò Barella che sarebbe finito nel mirino di molti top club inglesi ed in particolare del Tottenham di Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie di mercato, il tecnico italiano vorrebbe il centrocampista italiano già nella seconda parte di questa stagione e potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per convincere l'Inter. Inoltre, gli Spurs sarebbero disposti ad inserire anche il cartellino di Emerson Royal come parziale contropartita tecnica.

Difficile che il club nerazzurro si privi di un elemento così importante a stagione in corso ma le cose potrebbero cambiare in estate. Infatti, per un'offerta attorno ai 70-80 milioni di euro si potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione.

Oltre a Barella, il Tottenham sarebbe molto interessato anche alle prestazioni di Lautaro Martinez che sarebbe stato indicato come il possibile sostituto di Harry Kane.

Sul Toro ci sarebbe anche l'interesse del Bayern Monaco.

Il futuro di Barella dipenderà anche dalle possibili offerte che arriveranno per gli altri top player presenti in organico: infatti, restano in bilico le posizioni di Milan Skirniar che già a gennaio potrebbe lasciare Milano di fronte ad un'offerta importante del Psg, e di Alessandro Bastoni che sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Chelsea.