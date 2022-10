Paulo Dybala è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione del campionato italiano. La Joya sta trascinando la Roma, che è in piena lotta per il titolo, come dimostra il sesto posto in classifica con 16 punti, a quattro lunghezze dal primato. Sono ben quattro le reti messe a segno in sette presenze, con due assist all'attivo che lo hanno portato anche a riconquistare il posto in Nazionale e, molto probabilmente, anche in vista del Mondiale in Qatar.

In estate i capitolini sono stati bravi a battere la concorrenza, rappresentata soprattutto da alcune società come Inter e Milan.

I nerazzurri lo hanno corteggiato a lungo, prima di doverlo lasciare andare per la mancata cessione di uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa mentre i rossoneri hanno preferito puntare su De Ketelaere. Entrambi i club, però, non lo hanno perso di vista e sarebbero pronte a fare un nuovo tentativo per l'argentino il prossimo anno.

Il tentativo del Milan

Il Milan è alla ricerca di rinforzi importanti per il fronte offensivo. A fine anno andrà via molto probabilmente Brahim Diaz, che tornerà al Real Madrid, ma anche su Saelemaekers e Junior Messias ci sono dei dubbi visto che non sempre riescono a fare la differenza.

Stefano Pioli vorrebbe dei giocatori bravi nel breve, con grandi qualità tecniche e in grado di saltare l'uomo per creare superiorità sul fronte offensivo.

I rossoneri per questo motivo avrebbero messo nuovamente gli occhi su Paulo Dybala, che avevano sondato anche la scorsa estate. Maldini e Massara hanno chiesto informazioni ma alla fine hanno desistito, preferendo concentrare gli sforzi tutti su Charles De Ketelaere.

La Joya ha una clausola rescissoria inserita nel contratto da 25 milioni di euro, ma il Milan potrebbe cercare di aggirarla, visto che essa dovrebbe essere pagata in un'unica tranche.

I rossoneri proveranno a mettere sul piatto 20 milioni di euro e i cartellini di uno tra Messias e Saelemaekers oltre a quello di Malick Thiaw, per una valutazione complessiva che sarebbe superiore anche alla clausola rescissoria.

La proposta dell'Inter

Anche l'Inter, come il Milan, non avrebbe perso di vista Paulo Dybala, ancor di più dopo aver subito un gran gol nel big match di sabato contro la Roma.

Tra l'altro in casa nerazzurra c'è sempre l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che è un suo grande estimatore e che lo avrebbe portato a Milano già questa estate. Certo, pagare una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, quando lo si poteva prendere a parametro zero lascia l'amaro in bocca. La società nerazzurra, però, proverà a proporre uno scambio mettendo sul piatto i cartellini di Joaquin Correa e Lucien Agoumé e un conguaglio da 15 milioni di euro.