La Juventus è a lavoro per preparare al meglio i match da qui a novembre. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Benfica che significa uscita anticipata dalla competizione europea la squadra bianconera cercherà di migliorare le prestazioni già dal match di campionato contro il Lecce, a cui farà seguito quelli contro il Paris Saint Germain in Champions League, Inter, Verona e Lazio in campionato. Una stagione iniziata in maniera deludente, con problematiche evidenti non solo dal punto di vista tecnico ma anche quello fisico considerati i tanti infortuni muscolari che stanno riguardando i giocatori bianconeri.

Mancano poi giocatori in alcuni ruoli, in particolar modo in difesa dove già a gennaio potrebbero arrivare un terzino ed un centrale. Con la partenza di Alex Sandro a giugno, il brasiliano è in scadenza di contratto, la Juventus potrebbe anticipare l'arrivo di un terzino, si valutano giocatori anche loro in scadenza contrattuale a giugno. Piacciono Rami Benseabaini e Alejandro Grimaldo, il preferito rimane lo spagnolo anche perché di passaporto comunitario. Come centrale di difesa il preferito sarebbe Evan N'Dicka, anche lui con un contratto fino a giugno e come tale potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Il francese potrebbe lasciar l'Eintracht Francoforte a gennaio per circa 7 milioni di euro.

Il giocatore N'Dicka potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Evan N'Dicka a gennaio. Il francese è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno e sarebbe pronto a lasciare la società tedesca per una nuova esperienza professionale. Sul giocatore ci sarebbero diverse società italiane, non solo la Juventus.

Piace anche ad Inter e Milan, con quest'ultima che aveva provato ad acquistarlo nel recente Calciomercato estivo. L'Eintracht Francoforte sarebbe pronto a lasciarlo partire per circa 7 milioni di euro, prezzo vantaggioso considerando la qualità del francese, che può giocare centrale ma anche terzino. N'Dicka è ideale sia in caso di difesa a quattro che in quella a tre, alla Juventus ritroverebbe il suo vecchio compagno di squadra Kostic, con il quale la scorsa stagione ha vinto l'Europa League.

A 23 anni si tratterebbe di un rinforzo per il presente e per il futuro, e sarebbe ideale anche perché di piede sinistro e si integrerebbe molto bene con i vari Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare anche delle cessioni importanti durante il mercato di gennaio. Si valutano offerte per Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi. Potrebbero partire anche dei giovani per dar loro la possibilità di maturare esperienza professionale in Serie A. Ci riferiamo a Fagioli e Soulé, che non stanno raccogliendo molto minutaggio in questo inizio di stagione. Lasceranno probabilmente a fine stagione Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria, in scadenza di contratto a giugno.