La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. Gran parte della stagione dipende dai match da qui alla pausa mondiale anche se attualmente non ci sono molte speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa. Non sarà facile neanche recuperare punti al Napoli primo, considerando anche che la Juventus dovrà giocare match impegnativi, su tutti quelli contro l'Inter e la Lazio. Il presidente Andrea Agnelli dopo la sconfitta in Champions League ha deciso di confermare Allegri sottolineando come il problema riguardi tutto il gruppo, dai giocatori ai dipendenti che lavorano per la società bianconera.

Molto però dipenderà dalle prestazioni della squadra bianconera da qui a novembre. Se dovessero arrivare altre delusioni, potrebbe esserci l'esonero di Allegri nella pausa mondiale. Si è parlato della possibile promozione di Montero da tecnico della Primavera a quello della prima squadra.

Le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna però confermano come il presidente Andrea Agnelli starebbe valutando come sostituto di Massimiliano Allegri il tecnico Zinedine Zidane. Il francese è attualmente senza panchina anche se diversi giornali sportivi hanno parlato in queste settimane di un ruolo da commissario tecnico della nazionale francese al posto di Deschamps a partire dal post mondiale.

Il presidente Agnelli vorrebbe come sostituto di Allegri il tecnico Zidane

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il presidente Andrea Agnelli vorrebbe sostituire Massimiliano Allegri con Zinedine Zidane. Sarebbe il francese il preferito del dirigente per la panchina bianconera. Il francese è attualmente senza società, si parla di un ruolo da commissario tecnico della nazionale francese ma potrebbe anche considerare un'eventuale offerta della Juventus.

Di certo sarebbe un tecnico dall'ingaggio importante, come Allegri che attualmente guadagna 7 milioni di euro netti a stagione più di 2 milioni di euro di bonus. Si valutano però anche altri tecnici importanti per la stagione 2023-2024. Piace molto Tuchel, esonerato di recente dal Chelsea ma anche Antonio Conte e Gianpiero Gasperini.

I nomi che piacciono alla Juventus per il dopo Allegri: su tutti Gasperini e Conte

Diversi addetti ai lavori di recente hanno confermato come il tecnico pugliese, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno, vorrebbe ritornare nella società bianconera anche accettando un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna attualmente con gli inglesi. Per quanto riguarda invece Gasperini, si sta confermando con l'Atalanta. Potrebbe considerare l'offerta della Juventus anche perché è cresciuto nel settore giovanile bianconero sia come giocatore che come tecnico. Di certo Conte sarebbe una certezza perché bravo nella ricostruzione di progetti sportivi come dimostrato nelle sue esperienze professionali.