Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è tornato a parlare della Juventus e del possibile esonero di Massimiliano Allegri, affermando come il tecnico toscano, qualora non riuscisse a rimettere in sesto la squadra, potrebbe essere scalzato da un traghettatore fino al termine della stagione, che poi lascerebbe il posto al ritorno di Antonio Conte.

Bargiggia su Allegri: 'Deve ritrovare la squadra altrimenti potrebbe essere sostituito da un traghettatore e poi da Conte'

L'inizio campionato claudicante della Juventus ha messo in discussione la posizione di tutti in quel di Torino, Massimiliano Allegri in primis.

Del tecnico livornese si sta infatti parlando ormai da settimane ed un suo possibile esonero riecheggia tra le mura della Continassa quasi quotidianamente. Di questa ipotesi è tornato dunque a parlare il giornalista sportivo Paolo Bargiggia che, intervistato alla trasmissione 1 Station Radio, ha cercato di ipotizzare quali potrebbero essere le vie intraprese dalla società piemontese qualora i risultati continuassero a stentare: "Se Allegri non dovesse riuscire a mettere in piedi la barca e spazzare via le criticità del suo rapporto con i giocatori, allora tutto tornerebbe in gioco. Sarebbe ingaggiato un traghettatore per finire la stagione e virare su Conte in vista della prossima. La squadra ha una crisi di rigetto verso Max.

È stato proposto anche De Zerbi, ma lui non ha accettato la causa bianconera". Bargiggia ha poi voluto sostanzialmente smentire le voci che vorrebbero Thomas Tuchel vicino alla Vecchia Signora, aggiungendo poi come anche Zinedine Zidane sarebbe irraggiungibile dalla Juventus in quanto il tecnico transalpino avrebbe trovato un accordo di massima per diventare il nuovo CT della nazionale francese.

Juventus, anche dall'Inghilterra voci vorrebbero Conte possibile erede di Massimiliano Allegri nel 2023

Anche in Inghilterra si sta parlando del possibile esonero di Massimiliano Allegri e dell'eventuale ritorno nell'estate del 2023 di Antonio Conte alla Continassa. Il giornalista britannico Paul Brown, intervistato dalla trasmissione Givemesport, ha dunque commentato l'attuale situazione che sta vivendo la compagine bianconera ed il tecnico toscano, affermando quanto segue: "Possibile esonero Allegri?

Credo che il Tottenham abbia ascoltato questa notizia e pensato che Conte possa essere interessato a ridiventare allenatore della Juve. Si tratta di un tecnico ambizioso che vuole gestire le migliori squadre e competere per i trofei. Scenario dal quale il Tottenham è ancora un po' lontano, e c’è da chiedersi se abbiano le risorse finanziarie che possano soddisfare Conte".