La Juventus è attesa da match impegnativi da qui a novembre. La sconfitta contro il Benfica non agevola di certo la tranquillità della squadra bianconera, che dopo appena due mesi e mezzo è già fuori dalla Champions League. La Juve cerca di attutire la delusione già contro il Lecce, successivamente giocherà contro Paris Saint Germain, poi Inter, Verona e Lazio. La conferma di Massimiliano Allegri dipenderà anche delle prestazioni dei bianconeri da qui a novembre. Diversi addetti ai lavori parlano anche di un possibile addio del tecnico già durante la pausa mondiale, In tal caso la Jvuentus potrebbe affidarsi ad un traghettatore in attesa di un nuovo tecnico dalla stagione 2023-2024.

Non solo, la società bianconera potrebbe decidere di integrare anche la società con un nuovo dirigente. Fra i problemi che sarebbero evidenti in questo inizio di stagione ci sarebbe anche l'assenza di un direttore sportivo di esperienza, che sappia non solo di mercato ma anche fare da collante fra società e giocatori. Per questo dalla stagione 2023-2024 potrebbe affidarsi ad un nuovo direttore sportivo ed ad un nuovo tecnico. Fra i dirigenti graditi dalla Juventus ci sarebbe Cristiano Giuntoli, che sta facendo un grande lavoro nel Napoli vendendo in maniera importante e acquistando giocatori che si stanno rivelando di notevole qualità. Per quanto riguarda il tecnico, potrebbe ritornare Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno e che potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Possibile l'ingaggio di Cristiano Giuntoli e di Antonio Conte dalla stagione 2023-2024

Ci riferiamo a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, e Antonio Conte, tecnico del Tottenham. Il primo è in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024, ha recentemente dichiarato di trovarsi bene a Napoli ma potrebbe anche valutare una nuova esperienza professionale dopo diversi stagioni nella società campana.

Il tecnico Antonio Conte è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Per Conte sarebbe un ritorno dopo aver guidato la Juventus dal 2011 al 2014 vincendo diverse competizioni fra cui anche tre campionati. Indiscrezioni di mercato che confermerebbero l'addio di Massimiliano Allegri, se non durante la pausa mondiale, a fine stagione.