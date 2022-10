La Juventus potrebbe attuare una rivoluzione nelle prossime sessioni di Calciomercato, soprattutto se non dovesse esserci una ripresa nelle prossime settimane. I bianconeri, d'altronde hanno deluso le aspettative e sono già fuori dalla Champions League e in campionato devono rincorrere, con il primo posto perfino a dieci punti di distacco. Per questo motivo negli ultimi giorni crescono le possibilità di un addio di Massimiliano Allegri, anche se è probabile che possa arrivare a fine stagione. Al suo posto prende quota l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte, che al momento non ha rinnovato il contratto in scadenza col Tottenham a fine stagione.

Il tecnico pugliese, per rinforzare la rosa bianconera potrebbe volere anche Alessandro Bastoni.

Il Torino è molto attento sul mercato e anche a gennaio potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. Granata che, inoltre, sono anche molto attenti al settore giovanile e per questo motivo in queste ore hanno ufficializzato l'acquisto di Silva Pertinhes.

Juventus, ipotesi Bastoni se dovesse tornare Conte

In questi ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi del possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte per la prossima stagione. Secondo alcuni rumor ci sarebbe stato un chiarimento tra l'allenatore salentino e Andrea Agnelli nei mesi scorsi che potrebbe facilitare il tutto.

Ovviamente, con il nuovo allenatore sarà necessario rinforzare la rosa seguendo le sue indicazioni.

Tra i nomi che potrebbero finire nel mirino della società bianconera ci sarebbe quello di Alessandro Bastoni, che proprio Conte ha lanciato nel grande calcio quando era sulla panchina nell'Inter credendo in lui quando era poco più di un giovanissimo, preferendolo a un calciatore molto esperto come Diego Godin.

Il classe 1999 ha il contratto in scadenza con i nerazzurri a giugno 2024 e per questo, senza un accordo per il rinnovo, potrebbe prendere in considerazione una sua cessione in estate.

Bisognerà vedere se l'Inter accetterà di trattare la cessione del difensore con gli eterni rivali, ma avrebbero già fatto sapere che non lo faranno per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro, chiudendo anche all'inserimento di contropartite tecniche nell'affare.

Il colpo del Torino

A gennaio sicuramente il Torino proverà a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric.

Nel frattempo, però, la società granata è molto attenta al settore giovanile e in questi giorni ha chiuso l'acquisto di Silva Pertinhes, classe 2004. Il centrocampista si allena con la Primavera già da luglio, ma il club granata lo ha ufficializzato solamente adesso per questioni legate al passaporto. Il brasiliano arriva a titolo definitivo ed è cresciuto calcisticamente nel Capivariano Futebol Clube.