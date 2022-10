La Juventus ha iniziato in maniera deludente la stagione, lo dimostra l'eliminazione anticipata dalla Champions League dopo la sconfitta pesante contro il Benfica. Un 4 a 3 che poteva essere più pesante se non fossero arrivati i due gol dei bianconeri negli ultimi minuti del match ma che conferma la superiorità tecnica dei portoghesi. Una situazione non ideale per la società bianconera che già a gennaio potrebbe decidere di rinforzarsi con l'acquisto di un centrale di sinistra. Piace Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe approdare a Torino per circa 7 milioni di euro.

Si lavora però anche per il terzino, sia per la fascia destra che per quella sinistra. Piace molto Alvaro Odriozola, che secondo le ultime notizie di mercato potrebbe arrivare a Torino a gennaio in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva il preferito sarebbe Alejandro Grimaldo, che la Juventus ha avuto modo di valutare da vicino nei due match del girone di Champions League contro il Benfica. Lo spagnolo ha dimostrato tutta la sua bravura ed essendo in scadenza di contratto a giugno arriverebbe a parametro zero nella società bianconera.

Per quanto riguarda invece le cessioni Alex Sandro potrebbe lasciare la Juve a parametro zero essendo anche lui in scadenza di contratto.

Potrebbe partire anche Mattia De Sciglio, nonostante il recente prolungamento di contratto con la società bianconera fino a giugno 2025.

Possibile l'ingaggio di Grimaldo a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire diversi terzini a giugno. Oltre ad Alex Sandro e a Cuadrado, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare Torino anche Mattia De Sciglio, anche perché il terzino italiano anche in questa stagione ha dimostrato di non essere affidabile dal punto di vista fisico.

Per quanto riguarda invece gli acquisti si starebbe lavorando all'ingaggio di Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica che è in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Il giocatore sta dimostrando in questa stagione di essere pronto per una grande società come la Juventus ed è migliorato anche in fase difensiva oltre al fatto che è molto bravo nel supportare il settore avanzato.

In questo inizio stagione ha segnato un gol fino ad adesso nel match di Champions League della prima giornata di Champions League contro il Maccabi Haifa oltre a fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juve

Potrebbe anche arrivare alla Juventus un terzino destro già a gennaio, come dicevamo piace Odriozola del Real Madrid, con lo spagnolo che potrebbe approdare a Torino in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Si valutano per giugno altre giocatori in scadenza di contratto anche a centrocampo. Piacciono Youri Tielemans, N'Golo Kanté e Ilkay Gundogan, tutti giocatori che incrementerebbero la qualità del centrocampo bianconero.