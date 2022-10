La Juventus pensa già al Calciomercato di gennaio, con l'esigenza di migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi soprattutto in difesa. La società bianconera potrebbe valutare soprattutto i giocatori in scadenza a giugno, che come tali potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio: piacciono in tal senso Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.

A proposito di giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, fra gli elementi graditi ci sarebbe anche il centrocampista del Real Madrid Marco Asensio, il nazionale spagnolo è considerato una "riserva" di lusso da Carlo Ancelotti e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

In questa stagione finora ha segnato due gol: uno nel campionato spagnolo e uno in Champions League.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi ma anche italiane, in particolar modo il Milan e la Juventus. Il suo agente sportivo è Jorge Mendes, che fra l'altro cura gli interessi sportivi di Rafael Leao, impegnato in queste settimane nel prolungamento di contratto con la società milanese.

Per Asensio, però la Juventus sarebbe in vantaggio sul Milan: il giocatore potrebbe essere il sostituto di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con la società bianconera.

Asensio potrebbe approdare alla Juve in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Asensio a parametro zero a fine giugno.

Lo spagnolo è in grado di giocare su entrambe le fasce ed eventualmente fare sia il trequartista nel 4-2-3-1, sia essere impiegato nel 4-3-3 come punta di fascia.

Il giocatore a Torino potrebbe sostituire Angel Di Maria, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno e probabilmente intenzionato a tornare nel campionato argentino.

Il mercato estivo della Juventus

La Juventus in estate potrebbe anche lasciar partire diversi giocatori in scadenza di contratto, in particolar modo Alex Sandro, Cuadrado e il già citato Angel Di Maria.

Come sostituto del laterale brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto col Benfica a fine stagione, ma che potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio.