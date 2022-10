L’Inter lavora per potenziare la squadra a disposizione dì Simone Inzaghi e sta dunque valutando vari profili.

Secondo le ultime notizie di mercato riprese anche da Inter live, Luis Alberto della Lazio si sarebbe offerto perché non sta vivendo un ottimo momento sotto la guida di Maurizio Sarri. Il calciatore avrebbe già voluto lasciare la squadra nella scorsa sessione per trasferirsi al Siviglia ma poi non se n'è fatto più nulla.

Il club presieduto dagli Zhang potrebbe inoltre valutare uno scambio alla pari che riguarderebbe Roberto Gagliardini e Diakhaby del Valencia.

L’Aston Villa, invece, dopo l’arrivo di Emery avrebbe messo nel mirino per gennaio sia Edin Dzeko che Stefan De Vrij.

Il punto su Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe cambiare aria già nel mercato invernale. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro con il calciatore iberico che resterebbe molto volentieri in Italia. Milan, Juventus ed Inter lo seguirebbero da tempo anche se i nerazzurri sono al momento coperti in quella zona del campo. L’ottimo rapporto che il giocatore ha con Simone Inzaghi potrebbe però favorire la trattativa che, al momento, sembra comunque essere molto lontana dalla fumata bianca.

Possibile scambio tra Inter e Valencia

La società presieduta dagli Zhang potrebbe al riguardo pensare di intavolare uno scambio alla pari che riguarderebbe Diakhaby e proprio Roberto Gagliardini.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbero rinnovare con le rispettive squadre. Il difensore sarebbe un profilo molto stimato dai dirigenti nerazzurri, che lo potrebbero ingaggiare perché adatto al 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il Valencia potrebbe invece accettare il centrocampista ex Atalanta che andrebbe a rinforzare il reparto mediano di Gennaro Gattuso.

Sirene inglesi per De Vrij e Dzeko

L’Aston Villa sarebbe infine interessata alle prestazioni di Stefan De Vrij e quelle di Edin Dzeko. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbero non prolungare il loro rapporto con l’Inter. Il club inglese potrebbe pensare di ingaggiarli già a gennaio mettendo sul piatto una cifra complessiva da circa 25 milioni di euro anche se difficilmente i nerazzurri vorranno privarsi in inverno di due calciatori molto utilizzati Inzaghi.

La società vorrebbe però anche evitare di perderli entrambi a parametro zero e potrebbe dunque effettuare delle valutazioni nei prossimi mesi.

Dzeko, inoltre, avrebbe anche delle richieste provenienti dalla MLS League, mentre De Vrij sarebbe stato sondato in passato anche dal Tottenham di Antonio Conte che lo conosce molto bene dopo averlo allenato per due anni quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Gli Spurs sarebbero anche sulle tracce di Alessandro Bastoni.