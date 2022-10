La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Gran parte della stagione dipende dalle prestazioni e dalle vittorie che i bianconeri riusciranno a raggiungere fra competizioni europee e campionato. Intanto però si discute molto del futuro professionali di diversi giocatori bianconeri oltre che del tecnico. E' evidente come la Juventus se non dovesse vincere competizioni confermando la scorsa stagione deludente potrebbero esserci delle sostituzioni nella panchina bianconera. Si è parlato di Zidane, Tuchel o di Luis Enrique come tecnici che piacciono alla società bianconera, le ultime notizie di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi confermano come invece potrebbe esserci un altro ritorno sulla panchina della Juventus dopo quello di Massimiliano Allegri nel 2021.

A confermare il possibile ingaggio di Antonio Conte per la stagione 2023-2024 è stato Alex Cross, il noto giornalista sportivo inglese ha sottolineato come il tecnico pugliese possa lasciare il Tottenham a fine stagione. Le recenti sconfitte in campionato contro il Manchester United e il Newcastle confermano le problematiche della squadra inglese, ad agevolare la possibile partenza di Conte è il contratto in scadenza a giugno 2023. Il Tottenham sarebbe pronto ad offrirgli il prolungamento di contratto ma il tecnico vorrebbe fare una nuova esperienza professionale. Gradirebbe il ritorno alla Juventus. Il sostituto di Conte al Tottenham potrebbe essere Pochettino, ed anche in questo caso sarebbe un ritorno.

L'argentino ha raggiunto una finale di Champions League con la società inglese.

Il tecnico Conte potrebbe ritornare alla Juventus, Pochettino al Tottenham

'Conte deve ancora rinnovare con il Tottenham, Allegri è sotto pressione alla Juve. Conte tornerà sulla panchina bianconera e Mauricio Pochettino al Tottenham'. Queste le dichiarazioni di Alex Crook in riferimento al futuro professionale di Antonio Conte.

Secondo il giornalista sportivo il tecnico pugliese lascerà il Tottenham per ritornare alla Juventus, potrebbe essere sostituito da Mauricio Pochettino, che dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain è rimasto senza panchina. Anche in questo caso sarebbe un ritorno considerando che l'argentino è dei tecnici che più ha fatto meglio nella società inglese arrivando anche in finale di Champions League nella stagione 2018-2019, sconfitto dal Liverpool di Klopp.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare almeno un centrale di sinistra e di un terzino durante il mercato di gennaio, soprattutto se fosse confermata la partenza a fine stagione di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero dei giocatori anche loro in scadenza contrattuale a fine stagione come Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.