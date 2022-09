La Juventus è attesa da un mercato importante nel 2023, sia a gennaio che a giugno. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che potrebbe attingere al mercato dei parametri zero dopo aver recentemente ingaggiato con la stessa modalità di trasferimento Paul Pogba e Angel Di Maria. Di certo il francese non è riuscito a dare un contributo considerato l'infortunio al menisco mentre l'argentino dopo un inizio importante è stato condizionato da un infortunio muscolare e dalla recente espulsione contro il Monza in campionato. Di certo la società bianconera dovrà migliorarsi sul mercato non solo in difesa e a centrocampo ma anche nel settore avanzato.

A tal riguardo si valutano diversi giocatori, fra questi spicca lo spagnolo del Real Madrid Marco Asensio. In scadenza di contratto a fine stagione con la società spagnola sarebbe un rinforzo ideale per la Juventus. A 26 anni rappresenterebbe un investimento ideale per il presente e per il futuro che alla lunga potrebbe sostituire proprio Angel Di Maria. A proposito l'argentino è in scadenza di contratto a giugno ma potrebbe anche prolungare la sua intesa contrattuale per un'altra stagione.

Il giocatore spagnolo è di piede sinistro, può giocare punta di fascia destra o sinistra o eventualmente trequartista in un 4-2-3-1. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con il Real Madrid.

Possibile rinforzo per giugno il giocatore del Real Asensio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Marco Asensio a giugno. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società spagnola. E' seguito anche dal Milan, di certo garantirebbe qualità al settore avanzato fra gol e assist.

Nonostante non sia un titolare nella squadra di Ancelotti continua ad avere la fiducia del commissario tecnico della nazionale spagnola Luis Enrique che lo ha convocato anche per i recenti match di Nation League. Può giocare sia come punta di fascia nel 4-3-3 che come trequartista. Sarebbe il sostituto ideale di Di Maria se l'argentino decidesse di ritornare nel campionato argentino.

In questa stagione fino ad adesso ha giocato 2 match nel campionato spagnolo, altre 2 partite con 1 gol in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare la possibilità di anticipare qualche acquisto importante già a gennaio. A tal riguardo potrebbe arrivare un centrale di sinistra, il preferito sembra essere Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Il francese ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, la scelta potrebbe riguardare uno fra Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini.